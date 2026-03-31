Egy demokratikus országban, így Magyarországon is a törvények által meghatározott módon korlátozzák a külföldi beavatkozást, jöjjön az akár keletről, akár nyugatról. Egy ország jövőjéről, a parlament, valamint a következő kormány összetételéről való döntés kizárólag az adott ország állampolgárait illeti meg, akik külföldi befolyás és manipuláció nélkül kell, hogy dönthessenek – olvasható a Századvég elemzésében.

Századvég: a magyarok 70 százaléka elítéli Panyi tettét és a külföldi titkosszolgálati beavatkozást (Illusztráció: Stockfotó)

Donald Trump második elnöksége idején kiderült, hogy a 2016-os „orosz beavatkozás” történetét (Russia Hoax 2016) politikai furkósbotként használták az USA 45. elnökével szemben.

Az idei országgyűlési választáshoz közeledve

Panyi Szabolcs, a Direct36 és a VSquare magát „oknyomozó újságírónak” mondó munkatársa több, az „orosz beavatkozást” igazolni hivatott hírrel állt elő, amelyeket több uniós hivatalnok már most arra használna fel, hogy felvesse a magyar kormánytagok kizárását bizonyos tárgyalásokról.

Panyi egy, a magyar és az orosz külügyminiszter közötti korábbi telefonbeszélgetés leiratát is nyilvánosságra hozta, ami vélhetően lehallgatás útján készült és kérdés, hogy egy „oknyomozó” miként juthat legálisan hozzá.

Az „orosz befolyásra” való hivatkozás alkalmas arra, hogy manipuláljon és elbizonytalanítson szavazókat, valamint hivatkozási alapul szolgáljon a jelenlegi magyar kormánnyal ellenérdekelt kormányok számára Magyarország érdekérvényesítésének korlátozására a nyugat szövetségi rendszereken belül. Az „orosz beavatkozás” állandó ismétlése alkalmas arra is, hogy elterelje az olyan külföldi beavatkozásról a figyelmet, mint az ukrán részvétel a Tisza Világ alkalmazás fejlesztésében,

az „aranykonvoj” vagy a Tisza Párt egyes informatikusainak kapcsolata más országok szolgálataival és a budapesti ukrán nagykövetséggel.

Ezt az előtörténetet látva nem meglepő, hogy a Panyi Szabolcs hangfelvételével kapcsolatos ügy rövid idő alatt ilyen széles körben ismertté vált. A Századvég által készített felmérés szerint a magyarok 84 százaléka hallott arról, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója a hangfelvételen maga beszél arról, hogy kapcsolatban állt legalább egy külföldi titkosszolgálattal, amelynek megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát, hogy a külföldi titkosszolgálat lehallgassa a külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.