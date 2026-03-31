A „választásokba való orosz beavatkozás” rendszeresen visszatérő kommunikációs fordulat a 2016-os amerikai elnökválasztás óta. Az „orosz befolyásra” való hivatkozás pedig alkalmas arra, hogy manipuláljon és elbizonytalanítson szavazókat, valamint elterelje a figyelmet más témákról. Magyarországon a törvények által meghatározott módon korlátozzák a külföldi beavatkozást, jöjjön az akár keletről, akár nyugatról – szögezik le a Szézadvég legfrissebb elemzésében.
Egy demokratikus országban, így Magyarországon is a törvények által meghatározott módon korlátozzák a külföldi beavatkozást, jöjjön az akár keletről, akár nyugatról. Egy ország jövőjéről, a parlament, valamint a következő kormány összetételéről való döntés kizárólag az adott ország állampolgárait illeti meg, akik külföldi befolyás és manipuláció nélkül kell, hogy dönthessenek – olvasható a Századvég elemzésében.

Századvég: a magyarok 70 százaléka elítéli Panyi tettét és a külföldi titkosszolgálati beavatkozást

Donald Trump második elnöksége idején kiderült, hogy a 2016-os „orosz beavatkozás” történetét (Russia Hoax 2016) politikai furkósbotként használták az USA 45. elnökével szemben.

Az idei országgyűlési választáshoz közeledve 

Panyi Szabolcs, a Direct36 és a VSquare magát „oknyomozó újságírónak” mondó munkatársa több, az „orosz beavatkozást” igazolni hivatott hírrel állt elő, amelyeket több uniós hivatalnok már most arra használna fel, hogy felvesse a magyar kormánytagok kizárását bizonyos tárgyalásokról. 

Panyi egy, a magyar és az orosz külügyminiszter közötti korábbi telefonbeszélgetés leiratát is nyilvánosságra hozta, ami vélhetően lehallgatás útján készült és kérdés, hogy egy „oknyomozó” miként juthat legálisan hozzá.

Az „orosz befolyásra” való hivatkozás alkalmas arra, hogy manipuláljon és elbizonytalanítson szavazókat, valamint hivatkozási alapul szolgáljon a jelenlegi magyar kormánnyal ellenérdekelt kormányok számára Magyarország érdekérvényesítésének korlátozására a nyugat szövetségi rendszereken belül. Az „orosz beavatkozás” állandó ismétlése alkalmas arra is, hogy elterelje az olyan külföldi beavatkozásról a figyelmet, mint az ukrán részvétel a Tisza Világ alkalmazás fejlesztésében, 

az „aranykonvoj” vagy a Tisza Párt egyes informatikusainak kapcsolata más országok szolgálataival és a budapesti ukrán nagykövetséggel.

Ezt az előtörténetet látva nem meglepő, hogy a Panyi Szabolcs hangfelvételével kapcsolatos ügy rövid idő alatt ilyen széles körben ismertté vált. A Századvég által készített felmérés szerint a magyarok 84 százaléka hallott arról, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója a hangfelvételen maga beszél arról, hogy kapcsolatban állt legalább egy külföldi titkosszolgálattal, amelynek megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát, hogy a külföldi titkosszolgálat lehallgassa a külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Forrás: Századvég, CATI, n=1000, felnőttkorú magyar lakosság körében, 2026. március
A válaszadók határozottan elítélik Panyi Szabolcs tettét, jelentős többségük, 70 százalékuk szerint nem elfogadható, hogy egy magyar újságíró együttműködik külföldi titkosszolgálatokkal, hogy azok beleavatkozzanak a magyar belpolitikába, Magyarországgal szemben. Mindössze a válaszadók 19 százaléka szerint elfogadható mindez, míg további 11 százalék nem tudott vagy nem kívánt válaszolni.

CATI, n=1000, felnőttkorú magyar lakosság körében, 2026. március Forrás: Századvég

Általánosságban elmondható, hogy a magyar lakosság határozottan elítéli az ország belügyeibe való külföldi beavatkozás minden formáját, illetve rendkívül negatív véleményt fogalmaznak meg azokról az újságírókról, aktivistákról, akik külföldi érdekeket szolgálnak, külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze. A számok tekintetében ez az alábbiakkal jellemezhető: közel kétharmad, 65 százalék kedvezőtlen véleményt fogalmaz meg az ilyen cselekedetről, és csupán 11 százalék kedvezőt.

 

 

