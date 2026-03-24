Koncz Zsuzsa, a velünk maradt SZDSZ

A szülinapi interjúból kiderül, hogy az idős énekesnőnek még gazdagon vannak fellépései, az év végéig turnézik, így akár elégedett is lehetne, de mint megtudják az nlc.hu olvasói a tipikus SZDSZ-es fanyalgásból, „amiben most élünk, már csak elvesz tőlünk és minden egyre rosszabbnak tűnik – illetve, nemcsak tűnik, de rosszabb is”.

A 80 éves Koncz Zsuzsa a Nők Lapja Café interjújában hozza az SZDSZ-es fanyalgás kötelező elemeit és a hidegháborús „mindenki ellenség”-retorika miatt panaszkodik (forrás: Facebook)

Mindez arról a kérdésről jut eszébe, hogy készülnek-e még új dalai? És indoklásként, hogy már csak a régi szerzeményeket adja elő, azt is hozzáteszi, hogy a hidegháborús „mindenki ellenség”-retorika a lelkünket és az anyanyelvünket pusztítja, mert minden lépésnél gyűlöletkeltő plakátok ordítanak ránk.

Lehet, hogy a történelmünk folyamán sokat hibáztunk, de ezt azért nem érdemeljük.”

Az SZDSZ-es fanyalgás soha nem tekintette értéknek a családot

Persze nehéz eldönteni, hogy mire gondolhatott a művésznő, aki bár a Kádár-rendszer ellenzékeként tartja számon magát, de ahhoz képest gyakorlatilag minden támogatást megkapott a kommunista rezsimtől, hogy sikeres és ismert sztár legyen. Talán úgy véli, hogy a nyugdíjasok nem érdemlik meg a 13. és 14. havi járandóságot? Vagy az édesanyák az adómentességet, a családok a támogatások sorozatát, a fiatalok a kedvezményeket és az a plusz egymillió ember a munkát, akikkel többen dolgoznak ma az országban, mint az általa támogatott balliberális kormányzat idején?

Mindez nem derül ki a máig köztünk harcoló SZDSZ-es fanyalgó énekesnő nyilatkozatából, de az igen, hogy még lát reményt a közelgő választás kapcsán

Örök igazság, hogy a remény hal meg utoljára. Most olyan mélyen vagyunk, hogy innét szép a győzelem!”

És ha nem lenne elég, akkor a művésznő Bródyt is idézi: „meglátod, rendbe jönnek majd a dolgaink, lesznek még szép napjaink”…

Apropó, Bródy...