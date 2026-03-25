Ezt mondta Szentkirályi Alexandra a tiszás kémbotrányról

Hosszú posztot tett közzé közösségi oldalán a Fidesz budapesti elnöke: ukrán kémbotrány Magyar Péteréknél címmel. Szentkirályi Alexandra leírta, pontosan mi történt.

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

"A titkosszolgálatok azért foglalkoztak azzal a két informatikussal, akiknek most a Tisza-propaganda falaz, mert a Nemzetbiztonsági Bizottság nyilvánosságra hozott jelentése szerint a Direkt36 cikkében említett, a Tisza Pártnak dolgozó két személy az ukránoknak is végzett munkát. Ők biztosították a képzésüket, jártak Kijevben és gyakori vendégek voltak a budapesti ukrán nagykövetségen is.

Nézzük végig mi történt!

2025 júliusában bejelentés érkezett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz, amely szerint a Direkt36 cikkében szereplő két személlyel kapcsolatban gyermekpornográfia gyanúja merült fel. Ezt követően a hatóságok házkutatást tartottak náluk, amely során adathordozókat, valamint engedély nélkül birtokolt haditechnikai eszközöket foglaltak le.

A rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök illegális birtoklásával gyanúsítja őket.

De mi a fene az a haditechnikai eszköz?

Mondom:

A gyakorlatban ez lehallgatóeszközöket jelent, amelyeket feltételezhetően a Tisza Párt vagy az ukránok érdekében kívántak felhasználni.

Jelenleg ezeket a személyeket védi az NNI egykori, pályáját elhagyó és politikai szerepvállalásba kezdő munkatársa. Lelke rajta...

Az ukránok ki-be járkálnak a Tiszánal és ezt ők vagy hagyják vagy észre sem veszik. Egyik aggasztóbb, mint a másik.

Ilyen embereket a veszélyek korában nem szabad a kormányrúdhoz engedni. Április 12-én a Fidesz a biztos választás" – fogalmazott.

