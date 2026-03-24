Szentkirályi Alexandra: Aki a Tiszára szavaz, az a gyűlöletre szavaz

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán határozottan elítélte azokat a megnyilatkozásokat, amelyek során a Tisza Párthoz köthető személyek jóízűen nevetgéltek azon, hogy milyen lenne, ha Orbán Viktort fejbe lőnék.
Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza az erőszakot képviseli
A Fidesz budapesti elnöke szerint már önmagában sincs helye ilyen jellegű megnyilvánulásoknak a közéletben, de a jelenlegi nemzetközi események fényében különösen aggasztóak ezek. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban több politikai vezetőt is fegyveres támadás ért.
Az amerikai kampányban rálőttek Donald Trumpra… aztán rálőttek Ficóra is, ő is nagyon komolyan megsérült”
- mondta, utalva arra, hogy a politikai erőszak valós veszély.
Szentkirályi Alexandra kitért arra is, hogy Orbán Viktort és családját az utóbbi időszakban fenyegetések érték, és úgy véli, mindez tovább növeli a felelősséget a közéleti szereplők megszólalásainál.
Amúgy sem fér bele egy ilyen a politikába, különösen nem ilyen ijesztő és veszélyes időkben, mint amiket most élünk meg”
- hangsúlyozta.
A politikus szerint ezek a megnyilvánulások nem elszigetelt esetek, hanem egy szélesebb politikai attitűd részét képezik és a Tisza Párt ezt a hangulatot képviseli.
Szentkirályi Alexandra ezért azt a politikai üzenetet fogalmazta meg a tiszás erőszakra reflektálva, hogy:
Aki a Tiszára szavaz, a gyűlöletre szavaz. De gyűlöletre nem lehet nemzetet és hazát építeni.”
A fővárosi politikus szerint ugyanakkor azonban a Fidesz nem az erőszakot képviseli.
Nekünk közös szenvedélyünk Magyarország: aki ránk szavaz, a békére, biztonságra és biztos megélhetésre szavaz”
- emelte ki Szentkirályi Alexandra.