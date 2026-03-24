Szentkirályi Alexandra: Aki a Tiszára szavaz, az a gyűlöletre szavaz

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán határozottan elítélte azokat a megnyilatkozásokat, amelyek során a Tisza Párthoz köthető személyek jóízűen nevetgéltek azon, hogy milyen lenne, ha Orbán Viktort fejbe lőnék.

Szentkirályi Alexandra: „A tiszások nevetgélve képzelik el azt, hogy Orbán Viktort fejbe lövik. Ezek ők, a noÁrok és társaik."

Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza az erőszakot képviseli

A Fidesz budapesti elnöke szerint már önmagában sincs helye ilyen jellegű megnyilvánulásoknak a közéletben, de a jelenlegi nemzetközi események fényében különösen aggasztóak ezek. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban több politikai vezetőt is fegyveres támadás ért.

Az amerikai kampányban rálőttek Donald Trumpra… aztán rálőttek Ficóra is, ő is nagyon komolyan megsérült”

- mondta, utalva arra, hogy a politikai erőszak valós veszély.

Szentkirályi Alexandra kitért arra is, hogy Orbán Viktort és családját az utóbbi időszakban fenyegetések érték, és úgy véli, mindez tovább növeli a felelősséget a közéleti szereplők megszólalásainál.

Amúgy sem fér bele egy ilyen a politikába, különösen nem ilyen ijesztő és veszélyes időkben, mint amiket most élünk meg”

- hangsúlyozta.

A politikus szerint ezek a megnyilvánulások nem elszigetelt esetek, hanem egy szélesebb politikai attitűd részét képezik és a Tisza Párt ezt a hangulatot képviseli.

Szentkirályi Alexandra ezért azt a politikai üzenetet fogalmazta meg a tiszás erőszakra reflektálva, hogy:

Aki a Tiszára szavaz, a gyűlöletre szavaz. De gyűlöletre nem lehet nemzetet és hazát építeni.”

A fővárosi politikus szerint ugyanakkor azonban a Fidesz nem az erőszakot képviseli.

Nekünk közös szenvedélyünk Magyarország: aki ránk szavaz, a békére, biztonságra és biztos megélhetésre szavaz”

- emelte ki Szentkirályi Alexandra.