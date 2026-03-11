Szentkirályi Alexandra: Elfogadhatatlan az ukránok fenyegetése

Elfogadhatatlan! Az ukrán titkosszolgálat volt altábornagya, Grigory Omelcsenko az ukrán halálbrigáddal fenyegette meg Orbán Viktor öt gyermekét és hat unokáját” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, aki szerint mindez azért történt, mert a magyar miniszterelnök a magyar emberek érdekeit védi Ukrajna követeléseivel szemben.

Fotó: Kurucz Árpád

A kormánypárti politikus arra reagált, hogy egy interjúban az ukrán titkosszolgálat egykori altábornagya arról beszélt: az Ukrajna ellenségeinek likvidálására létrehozott alakulat minden információval rendelkezik Orbán Viktor és családja életéről, és ha a magyar kormányfő nem változtat álláspontján, lecsaphat rá.

A nyilatkozatban az is elhangzott, hogy az egykori tiszt Magyar Péter győzelmében reménykedik.

A budapesti Fidesz elnöke szerint mindez nem elszigetelt jelenség. Úgy fogalmazott: miközben az ukrán elnök a Tisza Párttal és Brüsszellel együttműködve a Barátság kőolajvezeték blokkolásával veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, egykori titkosszolgálati embere nyíltan fenyegeti a magyar miniszterelnököt és annak családját.

A politikus hangsúlyozta: a kormányt nem lehet megfélemlíteni.

Mint fogalmazott, hiába a zsarolás, a nemzeti kormány továbbra is nemet mond Kijev követeléseire.

Szentkirályi Alexandra szerint Magyarország világos álláspontot képvisel: kimarad a háborúból, nem küld pénzt Ukrajnába, és nem mond le az olcsó energiáról. Hozzátette: a tét az, hogy Magyarország megőrzi-e szuverenitását és biztonságát.

„Nekünk Magyarország az első. Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!” – fogalmazott a politikus.