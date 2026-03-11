Szentkirályi Alexandra: Elfogadhatatlan az ukránok fenyegetése

Hírlevél
„Elfogadhatatlan! Az ukrán titkosszolgálat volt altábornagya halálbrigáddal fenyegette meg Orbán Viktor családját” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A budapesti Fidesz elnöke szerint a fenyegetés azért érte a miniszterelnököt, mert a magyar kormány ellenáll Ukrajna követeléseinek, miközben Kijev és szövetségesei a Barátság kőolajvezeték ügyével Magyarország energiabiztonságát is veszélyeztetik.
szentkirályi alexandraVálasztás 2026Orbán Viktor

Elfogadhatatlan! Az ukrán titkosszolgálat volt altábornagya, Grigory Omelcsenko az ukrán halálbrigáddal fenyegette meg Orbán Viktor öt gyermekét és hat unokáját” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, aki szerint mindez azért történt, mert a magyar miniszterelnök a magyar emberek érdekeit védi Ukrajna követeléseivel szemben.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Kurucz Árpád
Fotó: Kurucz Árpád

A kormánypárti politikus arra reagált, hogy egy interjúban az ukrán titkosszolgálat egykori altábornagya arról beszélt: az Ukrajna ellenségeinek likvidálására létrehozott alakulat minden információval rendelkezik Orbán Viktor és családja életéről, és ha a magyar kormányfő nem változtat álláspontján, lecsaphat rá. 

A nyilatkozatban az is elhangzott, hogy az egykori tiszt Magyar Péter győzelmében reménykedik.

A budapesti Fidesz elnöke szerint mindez nem elszigetelt jelenség. Úgy fogalmazott: miközben az ukrán elnök a Tisza Párttal és Brüsszellel együttműködve a Barátság kőolajvezeték blokkolásával veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, egykori titkosszolgálati embere nyíltan fenyegeti a magyar miniszterelnököt és annak családját.

A politikus hangsúlyozta: a kormányt nem lehet megfélemlíteni. 

Mint fogalmazott, hiába a zsarolás, a nemzeti kormány továbbra is nemet mond Kijev követeléseire.

Szentkirályi Alexandra szerint Magyarország világos álláspontot képvisel: kimarad a háborúból, nem küld pénzt Ukrajnába, és nem mond le az olcsó energiáról. Hozzátette: a tét az, hogy Magyarország megőrzi-e szuverenitását és biztonságát.

„Nekünk Magyarország az első. Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!” – fogalmazott a politikus.

 

