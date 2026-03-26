Szentkirályi Alexandra: Nem a gyűlölet, hanem az összefogás visz előre

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott, a túloldalon folyamatos az acsarkodás, azonban ez nem lehet ok arra, hogy feladják a saját értékrendjüket. Kiemelte: a szeretet és az összefogás erejében hisznek, és ebben látják az ország jövőjét.
Szentkirályi Alexandra: Egy nemzet vagyunk
A frakcióvezető a videóban járókelőkkel beszélget arról, ők mit tapasztaltak az ellenzéki szavazók erőszakos megnyilvánulásaiból.
Óriási gyűlölet van bennük a miniszterelnök irányába. Agresszivitás van bennük, és kommunista módszereik vannak, tehát nincs új a nap alatt
– fogalmazta meg tapasztalatait egy hölgy.
Szentkirályi Alexandra szerint
a választás után is együtt kell élniük a magyaroknak, ezért különösen fontos a nemzeti egység megőrzése. Közös felelősség, hogy ne a megosztás, hanem az együttműködés határozza meg a közéletet. Hozzátette: a magyar emberek hamarosan döntést hoznak, és meglátása szerint józan mérlegeléssel a stabilitás és a biztos választás mellett teszik majd le a voksukat.