Szentkirályi Alexandra: Nem a gyűlölet, hanem az összefogás visz előre

Választás 2026

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint a felfokozott kampányhangulat ellenére is meg kell őrizni az alapvető értékeket. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a politikai viták természetesek, de a gyűlöletkeltés nem lehet eszköz.
Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott, a túloldalon folyamatos az acsarkodás, azonban ez nem lehet ok arra, hogy feladják a saját értékrendjüket. Kiemelte: a szeretet és az összefogás erejében hisznek, és ebben látják az ország jövőjét.

Szentkirályi Alexandra: Egy nemzet vagyunk (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)
A frakcióvezető a videóban járókelőkkel beszélget arról, ők mit tapasztaltak az ellenzéki szavazók erőszakos megnyilvánulásaiból. 

Óriási gyűlölet van bennük a miniszterelnök irányába. Agresszivitás van bennük, és kommunista módszereik vannak, tehát nincs új a nap alatt

– fogalmazta meg tapasztalatait egy hölgy.

Szentkirályi Alexandra szerint

 a választás után is együtt kell élniük a magyaroknak, ezért különösen fontos a nemzeti egység megőrzése. Közös felelősség, hogy ne a megosztás, hanem az együttműködés határozza meg a közéletet. Hozzátette: a magyar emberek hamarosan döntést hoznak, és meglátása szerint józan mérlegeléssel a stabilitás és a biztos választás mellett teszik majd le a voksukat.

 

