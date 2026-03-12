Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij megőrült – mutatjuk a bizonyítékokat!

Fontos

Itt az oroszok pusztító bosszúja - új szintre lépett a háború

Szentkirályi Alexandra

Futószalagon gyártott politikusok dáridóznak, Magyar Péter is egy közülük 

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint Közép- és Kelet-Európában gyakran ugyanaz a politikai mintázat ismétlődik: egyik napról a másikra jelennek meg új szereplők, akik mögött alig van politikai múlt, mégis gyorsan országos ismertségre tesznek szert. Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán úgy fogalmazott, ezek a politikusok sokszor külföldi támogatással és erős médiatámogatással lépnek színre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szentkirályi AlexandraVálasztás 2026külföldi támogatásguruló dollárokMagyar Péter

Szentkirályi szerint az elmúlt évtizedekben több országban is hasonló folyamat játszódott le: hirtelen felbukkanó, „civil” vagy új politikai szereplők rövid idő alatt kerültek hatalomközeli helyzetbe. 

Szentkirályi
Szentkirályi szerint Magyar Péter felbukkanása is része egy felépített politikai forgatókönyv (Fotó: Kurucz Árpád)

Példaként említette többek között Grúziát, Ukrajnát, Szlovákiát és Bulgáriát, ahol szerinte nyugati politikai hálózatok és nemzetközi szervezetek is szerepet játszottak új vezetők felemelkedésében.

Szentkirályi: Ezért fenyegetik Orbán Viktort

Magyar Péter kapcsán is hasonló mintázatot lát

A politikus a magyar belpolitikai helyzetre utalva azt írta, hogy szerinte Magyarországon is láthatóak hasonló jelenségek. Felidézte a 2022-es választások előtti vitákat az illegális kampányfinanszírozásról, valamint a „guruló dollárok” ügyét. Szerinte most Magyar Péter körül is egy előre felépített politikai forgatókönyv rajzolódik ki. Úgy fogalmazott: 

Aki fizeti a számlát, az rendeli a nótát.”

Szerinte sokszor azok a politikusok kerülnek nehéz helyzetbe kormányra kerülés után, akik külföldi támogatással építettek politikai karriert. Szentkirályi Alexandra úgy látja, az áprilisi választás sorsdöntő lesz Magyarország számára, mert szerinte több olyan kérdés – például Ukrajna uniós csatlakozása, az energiapolitika vagy a háború támogatása – is napirenden van, amely hosszú távra meghatározhatja az ország jövőjét. Hozzátette: álláspontja szerint Orbán Viktor a magyar érdekeket képviseli, ezért próbálják külső szereplők megbuktatni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!