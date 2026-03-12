Futószalagon gyártott politikusok dáridóznak, Magyar Péter is egy közülük 

Magyar Péter kapcsán is hasonló mintázatot lát

A politikus a magyar belpolitikai helyzetre utalva azt írta, hogy szerinte Magyarországon is láthatóak hasonló jelenségek. Felidézte a 2022-es választások előtti vitákat az illegális kampányfinanszírozásról, valamint a „guruló dollárok” ügyét. Szerinte most Magyar Péter körül is egy előre felépített politikai forgatókönyv rajzolódik ki. Úgy fogalmazott:

Aki fizeti a számlát, az rendeli a nótát.”

Szerinte sokszor azok a politikusok kerülnek nehéz helyzetbe kormányra kerülés után, akik külföldi támogatással építettek politikai karriert. Szentkirályi Alexandra úgy látja, az áprilisi választás sorsdöntő lesz Magyarország számára, mert szerinte több olyan kérdés – például Ukrajna uniós csatlakozása, az energiapolitika vagy a háború támogatása – is napirenden van, amely hosszú távra meghatározhatja az ország jövőjét. Hozzátette: álláspontja szerint Orbán Viktor a magyar érdekeket képviseli, ezért próbálják külső szereplők megbuktatni.