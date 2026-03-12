Futószalagon gyártott politikusok dáridóznak, Magyar Péter is egy közülük 

Szentkirályi szerint az elmúlt évtizedekben több országban is hasonló folyamat játszódott le: hirtelen felbukkanó, „civil” vagy új politikai szereplők rövid idő alatt kerültek hatalomközeli helyzetbe.
Példaként említette többek között Grúziát, Ukrajnát, Szlovákiát és Bulgáriát, ahol szerinte nyugati politikai hálózatok és nemzetközi szervezetek is szerepet játszottak új vezetők felemelkedésében.
Magyar Péter kapcsán is hasonló mintázatot lát
A politikus a magyar belpolitikai helyzetre utalva azt írta, hogy szerinte Magyarországon is láthatóak hasonló jelenségek. Felidézte a 2022-es választások előtti vitákat az illegális kampányfinanszírozásról, valamint a „guruló dollárok” ügyét. Szerinte most Magyar Péter körül is egy előre felépített politikai forgatókönyv rajzolódik ki. Úgy fogalmazott:
Aki fizeti a számlát, az rendeli a nótát.”
Szerinte sokszor azok a politikusok kerülnek nehéz helyzetbe kormányra kerülés után, akik külföldi támogatással építettek politikai karriert. Szentkirályi Alexandra úgy látja, az áprilisi választás sorsdöntő lesz Magyarország számára, mert szerinte több olyan kérdés – például Ukrajna uniós csatlakozása, az energiapolitika vagy a háború támogatása – is napirenden van, amely hosszú távra meghatározhatja az ország jövőjét. Hozzátette: álláspontja szerint Orbán Viktor a magyar érdekeket képviseli, ezért próbálják külső szereplők megbuktatni.