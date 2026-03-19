Szentkirályi Alexandra szerint Magyar Pétert látványosan sokkolja a valóság, miután sorra kudarcot vallanak a rendezvényei. A kormánypárti politikus úgy fogalmazott: a baloldal vezére nem tud valódi tömegeket megmozgatni, ezért inkább magyarázkodásba kezdett, és különféle történetekkel próbálja elfedni a sikertelenséget. Úgy fogalmazott, a közösségi médiában aktív kamuprofilokat nem lehet kivinni a terekre, így a valóság rendre szembejön vele.

A frakcióvezető elmondta: Magyar Péter nem képes szembenézni azzal, hogy vesztésre áll (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

Szentkirályi Alexandra szerint Magyar Péter vergődik

A Tisza Párt elnöke azzal nyugtatja magát, hogy Orbán Viktor rendezvényein a tömeg részét leginkább buszoztatott emberek képezik; ezt a meglátását gyakran hangoztatja saját országjárásain. A frakcióvezető szerint ilyen elborulást utoljára Márki-Zay Péter végóráiban lehetett látni; a Tisza-vezér nem tudja feldolgozni, hogy több embert vonzanak a Fidesz eseményei, mint a Tisza Párté.

Péter, készülj erre a következő 25 napban is!”

– üzent Szentirályi Alexandra.