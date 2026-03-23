Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra: Újabb migrációs hullám fenyegeti Európát

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Fidesz fővárosi frakcióvezetője videójában arra figyelmeztetett, hogy bevándorlók milliói indulhatnak meg Európa felé. Szentkirályi Alexandra kiemelte, hogy Magyarország továbbra is stabilan megvédi a határait.
Újabb súlyos migrációs nyomás alakulhat ki Európa felé, miután több millió illegális bevándorló indulhat útnak a kontinens irányába – erről beszélt Szentkirályi Alexandra legfrissebb Facebook-videójában. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint akár 4 millió afgán, valamint több millió iráni migráns is megindulhat Európa, így a magyar határok felé. Úgy fogalmazott, ez komoly veszélyt jelent a kontinens biztonságára és kulturális stabilitására.

Szentkirályi Alexandra a magyar kormány bevándorlásellenes politikájáról beszélt (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
Szentkirályi Alexandra a magyar kormány bevándorlásellenes politikájáról beszélt (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Szentkirályi Alexandra: Magyarország nem kér a „Wilkommenskultur”-ból!

Nyugat-Európában a bevándorláspárti politika következményeként a migráció már komoly problémákat okozott, és több nagyváros biztonsága is megrendült. A frakcióvezető kijelentette, hogy 

Magyarország az évek alatti következetes lépéseivel világossá tette, hogy nemet mond az illegális bevándorlásra, és képes megvédeni határait.

 Hangsúlyozta, hogy a nemzeti kormány továbbra is elkötelezett a biztonság megőrzése mellett.

 

