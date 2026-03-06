Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Link másolása
Vágólapra másolva!
Élesen bírálta Noárt és a Tisza Pártot a Fidesz budapesti elnöke a közösségi oldalán. Szentkirályi Alexandra szerint a színész hazugságokat terjeszt az energiapolitikáról, miközben figyelmen kívül hagyja a magyar energiabiztonság valós kockázatait.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szentkirályi AlexandraNoárVálasztás 2026hazugságenergiapolitikaMagyar Péter

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán úgy fogalmazott: Noár az utóbbi időben Magyar Péter állításait ismételgeti, miközben szerinte sem az energiapolitikához, sem az energiajoghoz nincs megfelelő ismerete. 

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza Párt kommunikációja „szégyentelen, hazug gyűlöletpropaganda” (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

Közel sem vagy annyira jó színész, hogy ennyire nulla tudással eljátszd az energiajogászt”

 – írta a politikus, aki szerint az ellenzéki szereplők félrevezetik a közvéleményt az energiaellátás kérdésében.

Magyar Péter ukránpárti kormánya ezt művelné Magyarországon

Az ukrán zsarolás és a horvát érdekek is veszélyeztetik Magyarországot

Szentkirályi szerint az ukrán vezetés az energiaszállításokkal próbál nyomást gyakorolni Magyarországra, miközben a horvát fél is saját pozícióit igyekszik erősíteni a helyzetből. A bejegyzésben azt is hangsúlyozta, hogy a Horvátország irányából érkező kőolaj nemcsak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, hanem jelentősen drágább is, mivel a Brent típusú olaj ára eleve magasabb, ráadásul a tengeri és Adria-vezetéken történő szállítás is többletköltségekkel jár. A politikus nem finomkodott:

Szégyentelen, hazug gyűlöletpropaganda, amit a Tiszával csináltok. Ha rajtatok múlna, rég nem lenne itthon Európa legolcsóbb rezsije, és hamar 1000 forint lenne a benzin.”

Végül hangsúlyozta: szerinte a magyar választók ennél jóval többet várnak a politikától, ezért a kormány álláspontja szerint a stabilitás és az energiabiztonság továbbra is elsődleges szempont marad.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!