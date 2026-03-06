Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán úgy fogalmazott: Noár az utóbbi időben Magyar Péter állításait ismételgeti, miközben szerinte sem az energiapolitikához, sem az energiajoghoz nincs megfelelő ismerete.

Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza Párt kommunikációja „szégyentelen, hazug gyűlöletpropaganda” (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

Közel sem vagy annyira jó színész, hogy ennyire nulla tudással eljátszd az energiajogászt”

– írta a politikus, aki szerint az ellenzéki szereplők félrevezetik a közvéleményt az energiaellátás kérdésében.