Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán úgy fogalmazott: Noár az utóbbi időben Magyar Péter állításait ismételgeti, miközben szerinte sem az energiapolitikához, sem az energiajoghoz nincs megfelelő ismerete.
Közel sem vagy annyira jó színész, hogy ennyire nulla tudással eljátszd az energiajogászt”
– írta a politikus, aki szerint az ellenzéki szereplők félrevezetik a közvéleményt az energiaellátás kérdésében.
Az ukrán zsarolás és a horvát érdekek is veszélyeztetik Magyarországot
Szentkirályi szerint az ukrán vezetés az energiaszállításokkal próbál nyomást gyakorolni Magyarországra, miközben a horvát fél is saját pozícióit igyekszik erősíteni a helyzetből. A bejegyzésben azt is hangsúlyozta, hogy a Horvátország irányából érkező kőolaj nemcsak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, hanem jelentősen drágább is, mivel a Brent típusú olaj ára eleve magasabb, ráadásul a tengeri és Adria-vezetéken történő szállítás is többletköltségekkel jár. A politikus nem finomkodott:
Szégyentelen, hazug gyűlöletpropaganda, amit a Tiszával csináltok. Ha rajtatok múlna, rég nem lenne itthon Európa legolcsóbb rezsije, és hamar 1000 forint lenne a benzin.”
Végül hangsúlyozta: szerinte a magyar választók ennél jóval többet várnak a politikától, ezért a kormány álláspontja szerint a stabilitás és az energiabiztonság továbbra is elsődleges szempont marad.