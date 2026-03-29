Szentkirályi Alexandra: A Tisza egy félrevezető hecckampánnyal próbálja elterelni a figyelmet a saját ukrán titkosszolgálati botrányáról

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy az elmúlt napokban egy mesterségesen gerjesztett, hamis ügy uralta a közbeszédet, mert a Szabó Bence köré épített történet hecckampánya csak a figyelem elterelését szolgálta Magyar Péterék valódi ukrán titkosszolgálati ügyéről.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője úgy véli, hogy a Tisza párt és a mögötte álló balliberális sajtó álhírek terjesztésével próbálja meg elterelni a figyelmet Magyar Péterk ukrán titkosszolgálati botrányáról. Szentkirályi Alexandra szerint a balliberális oldal csak ezért próbálta meg felnagyítani a volt rendőr, Szabó Bence körüli hamis ügyet is. Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Szentkirályi Alexandra szerint a magyar titkosszolgálatok jól végezték a munkájukat

Magyar Péter, a balliberális sajtó és véleményvezérek az egész történetet csak azért kreálták, hogy eltereljék a figyelmet a valóságról, miszerint a Tisza Párt egyik informatikusát külföldi titkosszolgálatok beszervezték, és ukrán kiberműveletekre használták. A titkosítás alól feloldott meghallgatás, ahol erről az informatikus részletesen beszél, nagyon tanulságos, és érdemes mindenkinek meghallgatni”

- hangsúlyozta a fideszes politikus.

Szentkirályi Alexandra szerint a nyomozati anyagok alapján egyértelmű, hogy a tiszás informatikus azért került a nemzetbiztonsági szolgálatok látókörébe, mert a magyar szolgálatok jól végzik a dolgukat.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője ugyanakkor a bejegyzésében még arra is kitér, hogy könnyen lehet, a Nemzeti Nyomozó Iroda volt munkatársa, Szabó Bence maga is aktív eszköze lehet annak a műveletnek, amelyet a nemzetközi hálózatok a magyar balliberális sajtóval együttműködve folytatnak a választások befolyásolására.

Egyre dagadó és szövevényes kémtörténet bontakozik ki előttünk a választási kampány hajrájában, ahol kémkedő újságírók, nemzetközi és ukrán titkosszolgálatok, valamint a balliberális sajtóhálózatok közösen dolgoznak azon, hogy megbuktassák a szuverén magyar nemzeti kormányt, és a helyébe egy olyan pártot ültessenek, ahol kérdés nélkül hajtják végre Brüsszel akaratát, és szolgálják ki az ukrán érdekeket”

- tette hozzá Szentkirályi Alexandra.