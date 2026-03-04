Ide vezet az az uszítás és hergelés, amit a Tisza áraszt magából

Hírlevél
Aki így viszonyul másokhoz és akinek ilyen támogatói vannak, az egészen biztos nem fogja az emberek bizalmát megkapni áprilisban – mutatott rá Szentkirályi Alexandra annak kapcsán, hogy egy tiszás aktivista viselkedett Győrben a Fidesz standjánál dolgozó idős önkéntesekkel. A történtekről készült felvételt maga az inzultációban részt vevő férfi, Wunderlich Dániel tette közzé saját közösségi oldalán.
Tisza PártVálasztás 2026Szentkirályi Alexandra

– Nem szabad ennyit kokszolni, mert akkor az ember sajnos ilyen hülye lesz – kommentálta közösségi oldalára felöltött videójában Szentkirályi Alexandra, ahogy egy kigyúrt tiszás aktivista minősíthetetlen stílusban viselkedett Győrben  a Fidesz standjánál dolgozó idős önkéntesekkel. 

Szentkirályi Alexandra sem hagyta szó nélkül, hogy a Tisza egyik aktivistája minősíthetetlen módon inzultálta a Fidesz standjánál dolgozó idős aktivistákat Győrben (Forrás: Képernyőkép)
Szentkirályi Alexandra sem hagyta szó nélkül, hogy a Tisza egyik aktivistája minősíthetetlen módon inzultálta a Fidesz standjánál dolgozó idős aktivistákat Győrben (Forrás: Képernyőkép)

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a történtekről készült felvételt maga az inzultációban részt vevő férfi, Wunderlich Dániel, a Thanos Plein márka alapítója tette közzé saját közösségi oldalán. Hol van az 1,7 milliárd? – ordította az idős aktivisták fülébe. A bejegyzésében büszkén azt írta: a fiatal aktivisták sem tudtak felelni a kérdésére. 

Van neked édesanyád, nagymamád? Mit szólnál hozzá, hogyha hozzájuk valaki odamenne és ilyen stílusban beszélne hozzájuk, és ezt közben föl is venné. Egészen elképesztően suttyó dolog

– üzente Fidesz fővárosi frakcióvezetője az aktivistának, majd rámutatott: ezért sem fogja a Tisza Párt megnyerni a választást, mert aki így viszonyul másokhoz és akinek ilyen támogatói vannak, az egészen biztos nem fogja az emberek bizalmát megkapni áprilisban. 

Nekünk, nőknek különös felelősségünk lesz április 12-én, hogy nemet mondjunk erre az erőszakos világra, és a béke és a higgadtság világánál maradjunk!

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

 

