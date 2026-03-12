Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij megőrült – mutatjuk a bizonyítékokat!

Fontos!

Sokkoló részleteket árult el a láncfűrésszel megtámadott fideszes aktivista – az Origónak beszélt az esetről

Volodimir Zelenszkij

Szentkirályi: Az ukránok egyre elkeseredettebben próbálják a háborújukba rántani Európát

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz fővárosi frakcióvezetője arról beszélt, hogy egyre közelebbről fenyegeti a háború Magyarországot, Zelenszkij pedig a harmadik világháború kitörését pedzegette. Szentkirályi Alexandra szerint Magyar Péter alkalmatlan arra, hogy megőrizze az ország békéjét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Volodimir ZelenszkijVálasztás 2026Szentkirályi AlexandraháborúMagyar Péter

Az ukránok egyre elkeseredettebben próbálják a háborújukba rántani Európát – erről beszélt közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrégiben úgy nyilatkozott: reális veszélynek tartja a harmadik világháború kitörését.

Szentkirályi Alexandra (Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztőség)
Szentkirályi Alexandra (Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter asszisztál a háborúpárti brüsszeli tervekhez

A frakcióvezető kijelentette, hogy Magyar Péter alkalmatlan arra a feladatra, hogy biztosítsa Magyarország kimaradását a háborúból. 

Nagyon fontos, hogy kimaradjunk a háborúból. Ezt nem lehet elvárni attól a Magyar Pétertől, aki mögött a teljes brüsszeli háborúpárti elit felsorakozik”

– fogalmazott.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!