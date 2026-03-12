Szentkirályi: Az ukránok egyre elkeseredettebben próbálják a háborújukba rántani Európát

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője arról beszélt, hogy egyre közelebbről fenyegeti a háború Magyarországot, Zelenszkij pedig a harmadik világháború kitörését pedzegette. Szentkirályi Alexandra szerint Magyar Péter alkalmatlan arra, hogy megőrizze az ország békéjét.

Az ukránok egyre elkeseredettebben próbálják a háborújukba rántani Európát – erről beszélt közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrégiben úgy nyilatkozott: reális veszélynek tartja a harmadik világháború kitörését. Szentkirályi Alexandra (Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztőség) Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter asszisztál a háborúpárti brüsszeli tervekhez A frakcióvezető kijelentette, hogy Magyar Péter alkalmatlan arra a feladatra, hogy biztosítsa Magyarország kimaradását a háborúból. Nagyon fontos, hogy kimaradjunk a háborúból. Ezt nem lehet elvárni attól a Magyar Pétertől, aki mögött a teljes brüsszeli háborúpárti elit felsorakozik” – fogalmazott.

