Szentkirályi: Az ukránok egyre elkeseredettebben próbálják a háborújukba rántani Európát

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője arról beszélt, hogy egyre közelebbről fenyegeti a háború Magyarországot, Zelenszkij pedig a harmadik világháború kitörését pedzegette. Szentkirályi Alexandra szerint Magyar Péter alkalmatlan arra, hogy megőrizze az ország békéjét.
Az ukránok egyre elkeseredettebben próbálják a háborújukba rántani Európát – erről beszélt közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrégiben úgy nyilatkozott: reális veszélynek tartja a harmadik világháború kitörését.
Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter asszisztál a háborúpárti brüsszeli tervekhez
A frakcióvezető kijelentette, hogy Magyar Péter alkalmatlan arra a feladatra, hogy biztosítsa Magyarország kimaradását a háborúból.
Nagyon fontos, hogy kimaradjunk a háborúból. Ezt nem lehet elvárni attól a Magyar Pétertől, aki mögött a teljes brüsszeli háborúpárti elit felsorakozik”
– fogalmazott.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!