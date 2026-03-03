„Mit mondanának ennek az édesanyának?” – Szentkirályi üzenete a háborút relativizálóknak

Az édesanya, Kitti történetén keresztül mutatta be a háború személyes következményeit Szentkirályi Alexandra. A beszámoló szerint a család már több hozzátartozót is elveszített, köztük egy közeli ismerőst, Sebestyén Józsefet, akit 2025 nyarán ukrán toborzótisztek vittek el erőszakkal, majd a kiképzőtáborban életét vesztette.
Leírhatatlan az a sok gyász és fájdalom, amit ez az édesanya megél a háború miatt - és még mennyien gyászolnak rajta kívül!”
– emlékeztetett a politikus.
A választás tétje: béke vagy háborús sodródás?
Szentkirályi Alexandra bejegyzésében úgy fogalmazott:
Az áprilisi választással sorsot választunk magunknak: mi is ilyen tragédiákat élünk majd át, vagy kimaradunk a háborúból.”
Ennek a kárpátaljai édesanyának a története is bizonyítja: a háború nem riogatás, hanem valós fenyegetés, amely a régióban élő magyar családokat is közvetlenül érinti.
Szentkirályi élesen bírálja a Tisza Párt álláspontját, amely relativizálja a háborús kockázatot, miközben európai szövetségeseik katonai szerepvállalást sürgetnek.
A politikus így zárta gondolatmenetét: a szívünk mélyén mindannyian tudjuk, hogy csak a békével lehet biztonságban a jövőnk.