„Mit mondanának ennek az édesanyának?” – Szentkirályi üzenete a háborút relativizálóknak

Olvasási idő: 3 perc
Egy újabb tragédia rázta meg Kárpátalját, amelyről most a budapesti Fidesz elnöke beszélt közösségi oldalán. Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán megmutatta: a háború nem elméleti vita, hanem hús-vér emberek mindennapi valósága.
Az édesanya, Kitti történetén keresztül mutatta be a háború személyes következményeit Szentkirályi Alexandra. A beszámoló szerint a család már több hozzátartozót is elveszített, köztük egy közeli ismerőst, Sebestyén Józsefet, akit 2025 nyarán ukrán toborzótisztek vittek el erőszakkal, majd a kiképzőtáborban életét vesztette.

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra egy kárpátaljai édesanya megrázó történetén keresztül mutatt meg: a háború maga a valóság (Forrás: AFP)

 Leírhatatlan az a sok gyász és fájdalom, amit ez az édesanya megél a háború miatt - és még mennyien gyászolnak rajta kívül!” 

– emlékeztetett a politikus.

A választás tétje: béke vagy háborús sodródás?

Szentkirályi Alexandra bejegyzésében úgy fogalmazott: 

„Édesapám, a kapu elől elmartak és elvittek katonának” – folytatódnak a kényszersorozások Kárpátalján

Az áprilisi választással sorsot választunk magunknak: mi is ilyen tragédiákat élünk majd át, vagy kimaradunk a háborúból.”

Ennek a kárpátaljai édesanyának a története is bizonyítja: a háború nem riogatás, hanem valós fenyegetés, amely a régióban élő magyar családokat is közvetlenül érinti. 

Szentkirályi élesen bírálja a Tisza Párt álláspontját, amely relativizálja a háborús kockázatot, miközben európai szövetségeseik katonai szerepvállalást sürgetnek.

A politikus így zárta gondolatmenetét: a szívünk mélyén mindannyian tudjuk, hogy csak a békével lehet biztonságban a jövőnk

