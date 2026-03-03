„Mit mondanának ennek az édesanyának?” – Szentkirályi üzenete a háborút relativizálóknak

Az áprilisi választással sorsot választunk magunknak: mi is ilyen tragédiákat élünk majd át, vagy kimaradunk a háborúból.”

Ennek a kárpátaljai édesanyának a története is bizonyítja: a háború nem riogatás, hanem valós fenyegetés, amely a régióban élő magyar családokat is közvetlenül érinti.

Szentkirályi élesen bírálja a Tisza Párt álláspontját, amely relativizálja a háborús kockázatot, miközben európai szövetségeseik katonai szerepvállalást sürgetnek.

A politikus így zárta gondolatmenetét: a szívünk mélyén mindannyian tudjuk, hogy csak a békével lehet biztonságban a jövőnk.