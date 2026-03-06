Szentkirályi Alexandra: Vegyék le az ukrán zászlót a Városházáról

Szentkirályi Alexandra az Orbán Viktort ért halálos ukrán fenyegetéssel összefüggésben a közösségi oldalán egy egyértelmű követelést fogalmazott meg a főváros vezetésével szemben.

Az ukrán–magyar politikai feszültség miatt azt követeli a Fidesz fővárosi frakcióvezetője a főváros vezetésétől, hogy távolítsák el az ukrán zászlót a budapesti Városháza épületéről. Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely főpolgármesternek és a fővárosi Tisza-frakciónak is állást kell foglalnia arról, hogy Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt Fotó: Michael Probst / MTI/AP

Szentkirályi Alexandra szerint Magyar Péter is hiába színlel, a magyarok pontosan tudják, hogy az ukrán érdekeket képviseli

Felszólítom a városvezetést – Karácsony Gergelyt és a fővárosi Tisza-frakciót – hogy azonnal vegyék le az ukrán zászlót a Városházáról!”

– közölte a politikus, hozzátéve, hogy az elmúlt időszak eseményei indokolttá teszik a lépést. Bejegyzésében arra hivatkozott, hogy az ukrán vezetés több olyan kijelentést és lépést tett, amely szerinte Magyarország ellen irányul.

Azok után loboghat kint a nemzet fővárosának épületén, hogy Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort, hetek óta zsarolnak azzal az ukránok, hogy nem nyitják újra a Barátság kőolajvezetéket, és azért is fenyegetnek, mert hazahoztunk két magyar hadifoglyot az orosz hadifogságból”

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, aki szerint a fővárosi közgyűlésben ülő Tisza-frakciónak is állást kell foglalnia az ügyben.

Itt lenne az ideje, hogy a Tisza-frakció is támogassa az ukrán zászló eltávolítását, hacsak nem akarják folytatni a Zelenszkijjel való összejátszást, ahogy eddig”

– emelte ki a politikus, majd Magyar Péterre is utalt, akivel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Magyar Péter is hiába színlel, a magyarok pontosan tudják, hogy az ukrán érdekeket képviseli.”

Szentkirályi Alexandra bejegyzése végén hangsúlyozta: a Fidesz nem fogja elfogadni az Ukrajnából érkező politikai nyomásgyakorlást.

Mi nem fogjuk hagyni, hogy zsarolják Magyarországot, és megvédjük a magyar érdekeket! Ezért csak a Fidesz a biztos választás”

– mondta Szentkirályi Alexandra.