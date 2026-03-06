Szentkirályi Alexandra: Vegyék le az ukrán zászlót a Városházáról

Szentkirályi Alexandra az Orbán Viktort ért halálos ukrán fenyegetéssel összefüggésben a közösségi oldalán egy egyértelmű követelést fogalmazott meg a főváros vezetésével szemben.
Szentkirályi Alexandra szerint Magyar Péter is hiába színlel, a magyarok pontosan tudják, hogy az ukrán érdekeket képviseli
Felszólítom a városvezetést – Karácsony Gergelyt és a fővárosi Tisza-frakciót – hogy azonnal vegyék le az ukrán zászlót a Városházáról!”
– közölte a politikus, hozzátéve, hogy az elmúlt időszak eseményei indokolttá teszik a lépést. Bejegyzésében arra hivatkozott, hogy az ukrán vezetés több olyan kijelentést és lépést tett, amely szerinte Magyarország ellen irányul.
Azok után loboghat kint a nemzet fővárosának épületén, hogy Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort, hetek óta zsarolnak azzal az ukránok, hogy nem nyitják újra a Barátság kőolajvezetéket, és azért is fenyegetnek, mert hazahoztunk két magyar hadifoglyot az orosz hadifogságból”
– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, aki szerint a fővárosi közgyűlésben ülő Tisza-frakciónak is állást kell foglalnia az ügyben.
Itt lenne az ideje, hogy a Tisza-frakció is támogassa az ukrán zászló eltávolítását, hacsak nem akarják folytatni a Zelenszkijjel való összejátszást, ahogy eddig”
– emelte ki a politikus, majd Magyar Péterre is utalt, akivel kapcsolatban úgy fogalmazott:
Magyar Péter is hiába színlel, a magyarok pontosan tudják, hogy az ukrán érdekeket képviseli.”
Szentkirályi Alexandra bejegyzése végén hangsúlyozta: a Fidesz nem fogja elfogadni az Ukrajnából érkező politikai nyomásgyakorlást.
Mi nem fogjuk hagyni, hogy zsarolják Magyarországot, és megvédjük a magyar érdekeket! Ezért csak a Fidesz a biztos választás”
– mondta Szentkirályi Alexandra.