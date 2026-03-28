– Tegnap újabb részletek kerültek nyilvánosságra az ukrán aranykonvoj ügyében: egy volt ukrán titkosszolgálati ügynök arról beszélt, hogy jelentős mennyiségű feketepénz haladt át Magyarországon, és ezek egy része az országban maradhatott – írta legújabb videójához Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz frakcióvezetője.

Súlyos dolgokat állított az ukrán aranykonvojról a kiugrott ukrán ügynök

Egy magát kiugrott ukrán ügynöknek nevező forrás nyilatkozott az ukrán aranyszállító konvoj ügyében. Állítása szerint a szállítmányban lévő pénzt „fekete pénzként” kezelik, és azt különböző külföldi szervezetek, zsoldosok és elégedetlen tisztek finanszírozására használják.

A forrás azt is állította, hogy a szállítmány azért haladhatott át Magyarországon, mert „itt is ki kellett tenni a pénzből”. Az ügy különösen annak fényében kelt figyelmet, hogy az elmúlt napokban több, ukrán kapcsolatokkal összefüggésbe hozott eset is nyilvánosságra került, köztük olyan hírek, amelyek szerint egyes szereplők politikai körökhöz is köthetők.