Szentkirályi Alexandra újabb Facebook-videóban reagált Zelenszkij fenyegetésére. A kormánypárti politikus arról beszélt, hogy szerinte elfogadhatatlan, hogy az ukrán elnök a magyar miniszterelnököt érintő fenyegetést fogalmazott meg.
Szentkirályi: Ezért fenyegetik Orbán Viktort
A videóban úgy fogalmazott: nem gondolta volna, hogy a választási kampányban odáig jut a helyzet, hogy azok az ukránok fenyegetik meg a magyar kormányfőt, akiket Magyarország szerinte évek óta humanitárius segítséggel támogat a háborúban. Szentkirályi Alexandra a felvételen azt mondta, Zelenszkij fenyegetése Orbán Viktor ellen azért történt, mert a magyar miniszterelnök következetesen a magyar érdekeket képviseli.
Egészen felháborító, egészen elképesztő
– fogalmazott a politikus, majd hozzátette: szerinte Orbán Viktor azzal vívta ki a támadást, hogy nem az ukrán, hanem a magyar érdekeket képviseli.
Szentkirályi Alexandra elmondta: az ukrán–magyar konfliktus egyik oka a Barátság kőolajvezeték körüli vita. A politikus azt mondta, az ukrán fél saját döntése nyomán zárta el a vezetéket, amely szerinte ukrán olajblokád Magyarország ellen.
A magyar kormány erre azzal reagált, hogy addig nem támogat Ukrajnának kedvező döntéseket, amíg az ukrán fél ilyen lépéseket tesz Magyarországgal szemben.
Ne vicceljenek velünk, ne szórakozzanak velünk
– fogalmazott a videóban.
Mint ismert, Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Magyarország és Szlovákia, illetve a régió ellátásában kulcsfontosságú útvonalon, a Barátság vezetéken. Bár korábban, néhány éve történt egy súlyos, az ellátásbiztonságra szintén alapvető hatást gyakorló incidens a vezetéken, a mostani, egy hónapja tartó időszak a leghosszabb egybefüggően, amikor nem áramlik nyersolaj a Barátság vezetéken. A korábbi incidens, bár egészen más természetű volt, milliárdos károkat okozott a régióban. A mostani leállás végszámláját még nem látjuk, de a helyzet komoly.