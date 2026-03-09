Hírlevél
Szentkirályi Alexandra szerint felháborító, hogy Volodimir Zelenszkij halálos fenyegetést fogalmazott meg Orbán Viktorral szemben. A Fidesz fővárosi politikusa úgy véli: a konfliktus oka, hogy a magyar kormány nem hajlandó Ukrajnának kedvező döntéseket hozni.
Szentkirályi AlexandraOrbán ViktorBarátság kőolajvezetékUkrajna

Szentkirályi Alexandra újabb Facebook-videóban reagált Zelenszkij fenyegetésére. A kormánypárti politikus arról beszélt, hogy szerinte elfogadhatatlan, hogy az ukrán elnök a magyar miniszterelnököt érintő fenyegetést fogalmazott meg.

Körmend, 2026. március 5.Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke a kormánypártok országjárásának körmendi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 5-én.MTI/Katona Tibor
Szentkirályi Alexandra Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Szentkirályi: Ezért fenyegetik Orbán Viktort

A videóban úgy fogalmazott: nem gondolta volna, hogy a választási kampányban odáig jut a helyzet, hogy azok az ukránok fenyegetik meg a magyar kormányfőt, akiket Magyarország szerinte évek óta humanitárius segítséggel támogat a háborúban. Szentkirályi Alexandra a felvételen azt mondta, Zelenszkij fenyegetése Orbán Viktor ellen azért történt, mert a magyar miniszterelnök következetesen a magyar érdekeket képviseli.

Egészen felháborító, egészen elképesztő

– fogalmazott a politikus, majd hozzátette: szerinte Orbán Viktor azzal vívta ki a támadást, hogy nem az ukrán, hanem a magyar érdekeket képviseli.

Szentkirályi Alexandra elmondta: az ukrán–magyar konfliktus egyik oka a Barátság kőolajvezeték körüli vita. A politikus azt mondta, az ukrán fél saját döntése nyomán zárta el a vezetéket, amely szerinte ukrán olajblokád Magyarország ellen.

A magyar kormány erre azzal reagált, hogy addig nem támogat Ukrajnának kedvező döntéseket, amíg az ukrán fél ilyen lépéseket tesz Magyarországgal szemben.

Ne vicceljenek velünk, ne szórakozzanak velünk

– fogalmazott a videóban.

Mint ismert, Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Magyarország és Szlovákia, illetve a régió ellátásában kulcsfontosságú útvonalon, a Barátság vezetéken. Bár korábban, néhány éve történt egy súlyos, az ellátásbiztonságra szintén alapvető hatást gyakorló incidens a vezetéken, a mostani, egy hónapja tartó időszak a leghosszabb egybefüggően, amikor nem áramlik nyersolaj a Barátság vezetéken. A korábbi incidens, bár egészen más természetű volt, milliárdos károkat okozott a régióban. A mostani leállás végszámláját még nem látjuk, de a helyzet komoly.

 

