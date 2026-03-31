Szentkirályi: Nem csak magunkért és hazánkért dolgozunk, a gyerekeink jövőjéért is

Az Igazság órája keddi vendége Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz frakcióvezetője volt, akivel Németh Balázs műsorvezető beszélgetett a Tisza Párt új energiaátállási tervéről, ami szerint minden magyar családnak 1,8 millió forintjába kerülne a tiszás Kapitány István terve, de szóba kerültek az agresszív tiszás provokátorok is.

Szentkirályi Alexandra az Igazság órája műsorában

A Budapesti Fidesz frakcióvezetője a műsor elején a legfrissebb mandátum becsléssel kapcsolatban elmondta, hogy ő nagyobb arányra számít az egyéni körzetek vonatkozásában, mint a Nézőpont Intézet legfrissebb becslése szerinti

66 egyéni választókerületi Fidesz győzelem.

Úgy gondolja a politikus, hogy a választások felé közeledve ez csak nőni fog.

A közösségi média alapján sokkal nehezebb látni a valóságot, ahogyan a politikus járja az országot, látja, hogy a csendes többség ott lesz a választások napján a szavazófülkékben

– tette hozzá.

A Tisza Párt energiaátállási tervével kapcsolatban Szentkirályi elmondta, hogy Kapitány István már a saját szavaival is elmondta azt, ami most kiszivárgott a Tisza Párt köreiből.

A politikus szerint, amennyiben megvalósulna a Tisza terve, akkor az a félretett pénz, vagy másra szánt pénz, ami az emberek zsebében van, elmenne a Tisza energiaátállási tervére.

Hiába mondja azt a Tisza Párt, hogy ez a dokumentum egy hamisítvány, Kapitány István maga elmondta, hogy mi a terv.

Ugyanaz látható, mint ami 2010 előtt volt, hogy a magyar nemzeti érdekeket semmibe véve ki akarják árusítani az országot.

A külföldi multik keze ismét a magyar zsebekig érne

– tette hozzá Szentkirályi.

Az Európai Bizottság a szlovákokat büntetné a dízelexport korlátozása miatt

Szentkirályi ezzel kapcsolatban megjegyezte, az, hogy annyit se várhatunk el Brüsszeltől egy ilyen helyzetben, hogy fellépjen két tagállam érdekében, mutatja, hogy milyen gyenge az Európai Unió.

Csak magunkra számíthatunk ebben a helyzetben."

Ehhez kapcsolódóan hozzátette, hogy az ukránok egy ukrán barát kormányt szeretnének, kizárt hogy a nemzeti kormány fegyvereket és pénzt küldjön Ukrajnába,

ne is álmodjon arról, hogy az Európai Unió tagja lehet egy olyan ország, amelynek a vezetője fenyegeti a magyar miniszterelnököt.

Az ukrán kémbotránnyal kapcsolatban a politikus megjegyezte, hogy felháborító, hogy valaki magyar emberként így elárulja a hazáját, mint azt a balliberális újságíró, Panyi Szabolcs tette.