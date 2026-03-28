Kémügy árnyékolja a Tiszát: beszervezést ismert el egy informatikus

A felvételen az Alkotmányvédelmi Hivatal előtt tett vallomás hallható, amelyben egy volt tiszás informatikus részletesen beszámol arról, hogyan került kapcsolatba külföldi szereplőkkel. Elmondása szerint a folyamat egy állítólagos észtországi kiberképzéssel indult, amelyről később kiderült, hogy valójában nem is létezett, majd egy kijevi út következett, ahol „maffiózóra emlékeztető” kapcsolattartókkal találkozott. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta:
Az eset alátámasztja, hogy a kémelhárítás intézkedése indokolt volt. A rendőri állomány tagjai nem rendelkeztek ezekkel az információkkal, és nem is rendelkezhettek.
Külföldi kapcsolatok és támadó műveletek is szóba kerültek
A vallomás szerint a kezdeti, védekezési célú felkészítés idővel átalakult, és már támadó jellegű műveletekre is kiterjedt. A férfi úgy fogalmazott:
„Beszívták”, és számára egyértelművé vált, hogy egy későbbi akció érdekében szervezték be.
Szentkirályi szerint a legfontosabb szempont továbbra is Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése, amely minden ilyen esetben elsőbbséget élvez.