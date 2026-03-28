Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

Szentkirályi Alexandra

Kémügy árnyékolja a Tiszát: beszervezést ismert el egy informatikus

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nyilvánosságra került egy korábban titkosított felvétel, amelyen egy, a Tisza Párthoz köthető informatikus beszél saját beszervezéséről. Szentkirályi Alexandra szerint a történet újabb kérdéseket vet fel a nemzetbiztonsági kockázatokról és a háttérben zajló folyamatokról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szentkirályi AlexandraVálasztás 2026kiberoktatásinformatikusvallomás

A felvételen az Alkotmányvédelmi Hivatal előtt tett vallomás hallható, amelyben egy volt tiszás informatikus részletesen beszámol arról, hogyan került kapcsolatba külföldi szereplőkkel. Elmondása szerint a folyamat egy állítólagos észtországi kiberképzéssel indult, amelyről később kiderült, hogy valójában nem is létezett, majd egy kijevi út következett, ahol „maffiózóra emlékeztető” kapcsolattartókkal találkozott. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: 

Szentkirályi Alexandra szerint ez az eset alátámasztja, hogy a kémelhárítás intézkedése indokolt volt. (Forrás: képernyőkép)

Az eset alátámasztja, hogy a kémelhárítás intézkedése indokolt volt. A rendőri állomány tagjai nem rendelkeztek ezekkel az információkkal, és nem is rendelkezhettek.

Külföldi kapcsolatok és támadó műveletek is szóba kerültek

A vallomás szerint a kezdeti, védekezési célú felkészítés idővel átalakult, és már támadó jellegű műveletekre is kiterjedt. A férfi úgy fogalmazott: 

„Beszívták”, és számára egyértelművé vált, hogy egy későbbi akció érdekében szervezték be.

Szentkirályi szerint a legfontosabb szempont továbbra is Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése, amely minden ilyen esetben elsőbbséget élvez.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!