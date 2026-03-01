Szentkirályi: Magyar Péter nem tud egyértelmű határokat húzni

Hírlevél
Ukrajna EU-csatlakozás kérdését visszafordíthatatlan döntésnek nevezte Szentkirályi Alexandra. A Fidesz politikusa szerint az erős vezetők korában a magyar vétó és a nemzeti érdek megvédése a tét.
Magyar PéterFideszVálasztás 2026Szentkirályi Alexandra

– Ma az erős vezetők kora van. Erről gondolhatjuk azt, hogy ez nem jó, vagy ez jó, gondolhatunk róla bármit, de azt látjuk, hogy ma a politika az erő nyelvén zajlik – kezdte legújabb videóját Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz frakcióvezetője.

Trump beszéli ezt a nyelvet, a kínaiak beszélik ezt a nyelvet, a török elnök beszéli ezt a nyelvet, Európa nem beszéli ezt a nyelvet. Orbán Viktor beszéli ezt a nyelvet Európában, és az a helyzet, hogy Magyar Péter sem egy olyan ember, aki oda tud menni és huszonegynéhány tagországgal szemben is, meg a brüsszeli vezetéssel szemben is.

– folytatta. A frakcióvezető szerint Európában Orbán Viktor képes erre a határozott fellépésre. Azt mondta, olyan időszakban élünk, amikor az ország vezetőjének huszonegynéhány tagállammal és a brüsszeli vezetéssel szemben is ki kell tudnia állni a magyar érdekek mellett.

Pofátlanul tagadja a háborút a Tisza Párt, miközben hetente 9000 ember hal meg

 

Szentkirályi Alexandra úgy vélte, Magyar Péter nem lenne képes ilyen helyzetben határozottan fellépni. Állítása szerint aki a saját életében nem tud egyértelmű határokat húzni, az ország vezetőjeként sem fog más személyiséget mutatni.

Az Ukrajna EU-csatlakozás kapcsán arról is beszélt, hogy ha Ukrajnát felveszik az Európai Unióba, azt később nem lehet „visszacsinálni”. Úgy fogalmazott: 

ez nem olyan döntés, mint amikor valaki vesz egy telefont, kipróbálja, majd visszaviszi a boltba.

Szerinte ha a következő ciklusban megtörténik Ukrajna felvétele, az együtt járna jelentős uniós forrásigénnyel, mezőgazdasági dömpingáruval és gazdasági következményekkel. 

