Szentkirályi: Magyar Péter nem tud egyértelmű határokat húzni

– Ma az erős vezetők kora van. Erről gondolhatjuk azt, hogy ez nem jó, vagy ez jó, gondolhatunk róla bármit, de azt látjuk, hogy ma a politika az erő nyelvén zajlik – kezdte legújabb videóját Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Trump beszéli ezt a nyelvet, a kínaiak beszélik ezt a nyelvet, a török elnök beszéli ezt a nyelvet, Európa nem beszéli ezt a nyelvet. Orbán Viktor beszéli ezt a nyelvet Európában, és az a helyzet, hogy Magyar Péter sem egy olyan ember, aki oda tud menni és huszonegynéhány tagországgal szemben is, meg a brüsszeli vezetéssel szemben is.

– folytatta. A frakcióvezető szerint Európában Orbán Viktor képes erre a határozott fellépésre. Azt mondta, olyan időszakban élünk, amikor az ország vezetőjének huszonegynéhány tagállammal és a brüsszeli vezetéssel szemben is ki kell tudnia állni a magyar érdekek mellett.