Itthon minden lehetőség adott, hogy a fiatalok meg tudják fizetni az első saját otthonukat. De ez nem magától értetődő: Európában drasztikusan emelkedtek az ingatlanárak, így sokan életük végéig albérletben élnek – írta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője Facebook videó-bejegyzéséhez kedden.

Szentkirályi Alexandra

A politikus hozzátette,

a nemzeti kormány lehetővé tette, hogy Magyarországon legyen a legkönnyebb ingatlant venni:

Otthon Start program,

babaváró,

CSOK,

munkáshitel

és adókedvezmények.

Így lesz az álmokból valóság.

Szentkirályi: Magyar Péterék eltörölnék az otthonteremtési kedvezményeket

A politikus felhívta a figyelmet arra is, hogy ne higgyük, hogy Magyar Péterék meghagynák ezeket a lehetőségeket. Szerinte ugyanis

Brüsszel és Kijev követeléseire nem tudnak nemet mondani, jönnének a megszorítások és eltörölnék az otthonteremtési kedvezményeket.

Ne kockáztassunk!

Csak addig biztos az út az első saját otthon megszerzéséhez, amíg nemzeti kormány van. Ezért is a Fidesz a biztos választás!”

– tette hozzá.