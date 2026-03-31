Itthon minden lehetőség adott, hogy a fiatalok meg tudják fizetni az első saját otthonukat. De ez nem magától értetődő: Európában drasztikusan emelkedtek az ingatlanárak, így sokan életük végéig albérletben élnek – írta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője Facebook videó-bejegyzéséhez kedden.
A politikus hozzátette,
a nemzeti kormány lehetővé tette, hogy Magyarországon legyen a legkönnyebb ingatlant venni:
- Otthon Start program,
- babaváró,
- CSOK,
- munkáshitel
- és adókedvezmények.
Így lesz az álmokból valóság.
Szentkirályi: Magyar Péterék eltörölnék az otthonteremtési kedvezményeket
A politikus felhívta a figyelmet arra is, hogy ne higgyük, hogy Magyar Péterék meghagynák ezeket a lehetőségeket. Szerinte ugyanis
Brüsszel és Kijev követeléseire nem tudnak nemet mondani, jönnének a megszorítások és eltörölnék az otthonteremtési kedvezményeket.
Ne kockáztassunk!
Csak addig biztos az út az első saját otthon megszerzéséhez, amíg nemzeti kormány van. Ezért is a Fidesz a biztos választás!”
– tette hozzá.