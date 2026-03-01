Szentkirályi Alexandra egy kárpátaljai hölggyel beszélgetett – videó

Szentkirályi Alexandra legújabb Facebook-videójában egy kárpátaljai nővel beszélgetett. A politikus szerint a nő arról számolt be: aki teheti, pénzzel próbál időt nyerni, amikor a katonák megjelennek.

Szentkirályi Alexandra

Fotó: Kurucz Árpád

A videóban elhangzott párbeszéd szerint a nő úgy fogalmazott:

Pénzért kapsz mondjuk plusz időt. Mondjuk elengednek és azt mondják, hogy jó, akkor mi nem bántunk, de ha jön a következő.

A kérdésre, hogy ilyenkor mi történik, a válasz az volt: „Akkor vagy nekik is fizetsz, vagy ennyi.”

„Aki nem látja, az nem akarja látni”

Szentkirályi Alexandra a beszélgetésben arról is kérdezte a kárpátaljai nőt, mit nem látnak Nyugat-Európából a háborúból. A válasz szerint

az ember csak azt nem látja, vagy azt nem tudja, amit nem akar.

A politikus idézte a nő szavait arról is, milyen érzés úgy elindulni reggel otthonról, hogy bármikor kényszersorozás áldozatává válhat valaki. A beszámoló szerint előfordul, hogy a családtagok próbálják megvédeni szeretteiket, és kétségbeesetten lépnek fel a katonákkal szemben.

„Ezért sem mindegy, hogyan döntünk áprilisban”

Szentkirályi Alexandra a videó mellé azt írta: „Ez várna ránk is, ha belesodródnánk a háborúba.” Hozzátette, amíg nemzeti kormány van, Magyarország a békére fog törekedni.

A Fidesz politikusa úgy fogalmazott, életekről és a gyerekek jövőjéről van szó, ezért szerinte nem mindegy, hogyan döntenek a választók áprilisban. A videóban mellé a frakcióvezető azt írta: „Csak a Fidesz a biztos választás.”