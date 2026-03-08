Szentkirályi: A Tisza és Kijev karöltve dolgoznak a magyar érdekek ellen!

Hírlevél
A Tisza Párt brüsszeli képviselői több alkalommal is megszavazták az olcsó orosz energia elleni javaslatokat. Szentkirályi Alexandra szerint ezzel a politikával Kijev érdekeit szolgálják a magyar családok rovására.
A Tisza Párt és Kijev ugyanazt a politikát képviseli, és együtt dolgoznak a magyar érdekek ellen – írta Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra (Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztőség)
Szentkirályi Alexandra (Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Szentkirályi: Nekik csak humbug, nekünk a jövőnk!

A frakcióvezető emlékeztetett: Magyar Péter és pártjának brüsszeli képviselői számos alkalommal szavazták meg azokat a javaslatokat, amelyek a rezsicsökkentés megszüntetését és az olcsó orosz energia háttérbe szorítását célozzák. Legutóbb Lakos Eszter voksolt az ilyen irányú intézkedések mellett, korábban pedig Gerzsenyi Gabriella is támadta a magyar családokat védő rezsicsökkentést.

 

