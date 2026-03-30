Nincs mit szépíteni: a Tisza energiaátállási terve eltörölné a védett árakat és a rezsicsökkentést

Miután Kapitány István egy nyilvános fórumon elszólta magát, a kiugrott tiszás nyilvánosságra hozta a Kapitány-féle energiaátállási tervet. A valóság elképesztő: eltörölnék a védett árakat és a rezsicsökkentést, leválnának az olcsó orosz energiáról és így drasztikus adóemelések jönnének, amit minden magyar megérezne a pénztárcáján – írta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője Facebook oldalára feltöltött rövid videó-bejegyzéséhez hétfőn.

Szentkirályi Alexandra

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

A frakcióvezető Ferencz Orsolyával, a Fidesz-KDNP ferencvárosi országgyűlési képviselő-jelöltjével közösen készített videóbejegyzést azzal kapcsolatban, hogy kiszivárgott, mit tervez a Tisza Párt energetikai átállás címszó alatt:

A dokumentumban feketén-fehéren szerepel:

„rendezni kell konfliktusainkat Ukrajnával, erre pedig az orosz energiahordozók kivezetése nélkül nincs lehetőség.”

ez viszont azzal járna, hogy „bővíteni kell a költségvetési mozgásteret”, ami új adó bevezetését indokolja,

két évig érvényben lévő, egyszeri „Energiafüggetlenségi Adó” bevezetését tervezik a megtakarításokra,

továbbá a rezsicsökkentési alap 600 milliárd forintját a „költségvetési hiány mérséklésére” akarják felhasználni

– hangsúlyozta Szentkirályi, idézve a nyilvánosságra hozott dokumentumot.

A frakcióvezető bejegyzésében hozzáteszi:

Kapitány István a Shell érdekeit képviseli, nem pedig a magyar családokét.

Tehát gyakorlatilag búcsút mondhatnánk a rezsicsökkentésnek, a rezsiszámlák legalább 2,5-szörösére növekednének, mert lejönnének az orosz energiáról, búcsút mondhatnánk a védett árnak, tehát 1000 forintos benzinnel számolhatnánk, sőt még egy külön adót is terveznek bevezetni, a MOL-t pedig gyakorlatilag elherdálnák.”

Se Zelenszkijnek, se Magyar Péteréknek, se a brüsszeli elitnek nem hagyjuk, hogy a magyarok zsebében turkáljon!”

– szögezte le továbbá Szentkirályi, amihez Ferencz Orsolya hozzátette:

Nem hagyjuk, ezért dolgozunk minden nap, Magyarországon békében szeretnénk élni és megfizethető rezsit szeretnénk fizetni, ahogy az elmúlt években is.

Ez kormányzati döntés, ez nem a fáról esik le, ehhez olyan kormányt kell választani, amelyik kormány ezeket a döntéseket garantálja”

– hívta fel a figyelmet a választás fontosságára Ferencz.