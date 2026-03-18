Szentkirályi Alexandra: Újbudán is a Fidesz a biztos választás

Nem csak a korábbi budapesti Fidesz városvezetés alatt. A kormány számos fejlesztést valósított meg és most is folymatos a munka. Mutatjuk Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetőjének videó-bejegyzésében, hol tartanak a fejlesztések.
Pont itt voltam az Energiaügyi Minisztériumban és gondoltam, álljunk meg véletlenszerűen az utcán és nézzük meg, körbetekintve, mit tett itt a kormány 16 év alatt?! – írta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője videó-bejegyzéséhez szerdán.
Szentkirályi a kormány által elvégzett és folyamatban lévő fejlesztésekre mutatott rá:
- a Tüskecsarnok, amit az Orbán-kormány fejezett be 6 milliárdból,
- tízmilliárdokkal bővítjük a BME költségvetését,
- épül 360 milliárd forintból a Déli Körvasút, ami a négyes metró óta nem látott fejlesztés a fővárosban.
- ha már négyes metró, azt is ez a kormány fejezte itt be Újbudán,
- de ott van a Corvinus Gellért Campusa,
- a mindjárt elkészülő Citadella is.
Ezeken kívül, a korábbi, Fidesz városvezetése alatti városfejlesztéseket felidézve, megemlítette például az 1-es villamos meghosszabbítását, vagy a megújult Bikás parkot.
Összegezve: itt, Újbudán is a Fidesz a biztos választás akárhonnan is nézem!”
– mutatott rá Szentkirályi.
