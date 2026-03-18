Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra: Újbudán is a Fidesz a biztos választás

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Nem csak a korábbi budapesti Fidesz városvezetés alatt. A kormány számos fejlesztést valósított meg és most is folymatos a munka. Mutatjuk Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetőjének videó-bejegyzésében, hol tartanak a fejlesztések.
Pont itt voltam az Energiaügyi Minisztériumban és gondoltam, álljunk meg véletlenszerűen az utcán és nézzük meg, körbetekintve, mit tett itt a kormány 16 év alatt?! – írta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője videó-bejegyzéséhez szerdán.

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi a kormány által elvégzett és folyamatban lévő fejlesztésekre mutatott rá:

  • a Tüskecsarnok, amit az Orbán-kormány fejezett be 6 milliárdból,
  • tízmilliárdokkal bővítjük a BME költségvetését,
  • épül 360 milliárd forintból a Déli Körvasút, ami a négyes metró óta nem látott fejlesztés a fővárosban.
  • ha már négyes metró, azt is ez a kormány fejezte itt be Újbudán,
  • de ott van a Corvinus Gellért Campusa,
  • a mindjárt elkészülő Citadella is.

Ezeken kívül, a korábbi, Fidesz városvezetése alatti városfejlesztéseket felidézve, megemlítette például az 1-es villamos meghosszabbítását, vagy a megújult Bikás parkot.

Összegezve: itt, Újbudán is a Fidesz a biztos választás akárhonnan is nézem!”

– mutatott rá Szentkirályi.

 

