Szentkirályi Alexandra: Újbudán is a Fidesz a biztos választás

Pont itt voltam az Energiaügyi Minisztériumban és gondoltam, álljunk meg véletlenszerűen az utcán és nézzük meg, körbetekintve, mit tett itt a kormány 16 év alatt?! – írta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője videó-bejegyzéséhez szerdán.

Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi a kormány által elvégzett és folyamatban lévő fejlesztésekre mutatott rá:

a Tüskecsarnok, amit az Orbán-kormány fejezett be 6 milliárdból,

tízmilliárdokkal bővítjük a BME költségvetését,

épül 360 milliárd forintból a Déli Körvasút, ami a négyes metró óta nem látott fejlesztés a fővárosban.

ha már négyes metró, azt is ez a kormány fejezte itt be Újbudán,

de ott van a Corvinus Gellért Campusa,

a mindjárt elkészülő Citadella is.

Szentkirályi: Újbudán is a Fidesz a biztos választás

Ezeken kívül, a korábbi, Fidesz városvezetése alatti városfejlesztéseket felidézve, megemlítette például az 1-es villamos meghosszabbítását, vagy a megújult Bikás parkot.

Összegezve: itt, Újbudán is a Fidesz a biztos választás akárhonnan is nézem!”

– mutatott rá Szentkirályi.