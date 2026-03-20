Fegyverrel védi Szerbia Magyarország érdekeit: Vucsics katonái készültségben

Szerbia vezetésének döntése alapján a hadsereg kiemelt biztosítást vezetett be a Žabari közelében található Velika Plana kompresszorállomásnál – számolt be az RTS. A 2021-ben átadott létesítmény a Török Áramlat egyik fontos csomópontja, amelyen keresztül az orosz földgáz Törökországból Magyarországra érkezik. A védelmi intézkedések már március eleje óta érvényben vannak, céljuk az esetleges fenyegetések időbeni felismerése és elhárítása. A biztosítás több szinten történik: a szárazföldi védelmet speciális katonai egységek látják el, míg a légtér biztonságát a szerb hadsereg 250. légvédelmi rakétadandárja garantálja. A rendszer korszerű rakétatechnológiára épül, amely képes drónok és más légi eszközök észlelésére és semlegesítésére is – írja a Mandiner.

Szerbia megerősítette a kritikus energetikai infrastruktúra katonai védelmét (Fotó:SASA DJORDJEVIC / AFP)

Szerbia védi a Magyarországra érkező gázt

Az elmúlt időszakban több támadás is érte az orosz energiahordozókat szállító infrastruktúrát, valamint kísérletek történtek a Török Áramlat megrongálására. Emiatt nemcsak Szerbiában, hanem más érintett országokban is szigorították a védelmet. Magyarországon is több tucat energetikai létesítményt őriznek katonák, a hatóságok szerint a folyamatos védelem kulcsfontosságú a zavartalan ellátás biztosításához a jelenlegi, érzékeny geopolitikai helyzetben.