Szijjártó Péter: Óriási botrány, hogy egy magyar újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt

„Óriási botrány, hogy egy magyar újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt” – fogalmazott Szijjártó Péter, miután egy hangfelvétel szerint titkosszolgálati akció zajlott ellene. A külügyminiszter szerint az ügy súlyosságát az adja, hogy egy magyar állampolgár közreműködésével történhetett meg a lehallgatás, ami példátlan eset.
„Óriási botrány, hogy egy magyar újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt annak érdekében, hogy egy magyar kormánytagot, a magyar külügyminisztert le lehessen hallgatni, és az pedig még durvábbá teszi ezt az esetet, hogy ez a magyar újságíró, a Tisza Párt legbelső köreivel van baráti kapcsolatban, barátja Orbán Anitának” – fogalmazott Facebook-videójában Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI
Mint korábban megírtuk, egy hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. Panyi Szabolcs megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.  Az ügyben Orbán Anita neve is felmerült, akit a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjeként emlegetnek. A hanganyag alapján az újságíró arról beszél, hogy kapcsolatban áll a politikussal, és szakmai kérdésekben is segíti.

Példátlan eset Szijjártó szerint

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az ügy súlyosságát az adja, hogy egy magyar állampolgár közreműködésével történhetett meg a lehallgatás, ami példátlan eset. Úgy véli, az érintett újságíró olyan pozícióban lehet, hogy egy esetleges Tisza-féle külügyminisztériumban hozzáférhetne minden fontos dokumentumhoz, sőt befolyással lehetne arra is, kik dolgozhatnak ott.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: szerinte ez jól mutatja, hogyan épülne fel egy ukránbarát külpolitikai irányvonal, amelyet külső érdekek befolyásolhatnak. Hozzátette, 

önmagában is súlyosnak tartja, hogy egy magyar újságíró külföldi titkosszolgálatokkal egyeztet, és közreműködik egy ilyen akcióban.

A miniszter ugyanakkor nem kívánta jogilag minősíteni az esetet, mondván, annak megítélése szakmai és jogi vita tárgya lehet. Kiemelte: 

a vizsgálat az illetékes hatóságok feladata, ő maga nem rendelkezik ilyen hatáskörrel.

A sajtótájékoztatón szóba kerültek korábbi, Szergej Lavrovval kapcsolatos találkozók is. Szijjártó Péter hangsúlyozta: több mint tizenegy éve tölti be tisztségét, ezalatt széles nemzetközi kapcsolatrendszert épített ki, és gyakran kérnek tőle közvetítést más országok vezetői. Mint mondta, 

ezek a megkeresések nem egyediek, és minden esetben a magyar nemzeti érdek figyelembevételével jár el.

Arra a felvetésre, hogy ki árulhatta el a hazát, úgy reagált: szerinte a kérdés egyértelmű, ha egy magyar újságíró külföldi titkosszolgálattal működik együtt a külügyminiszter lehallgatása érdekében. A konkrét részletek feltárását ugyanakkor a hatóságokra bízta.

 

