Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a nap nemzetbiztonsági egyeztetéssel indult, amelyen részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és annak jelenlegi állapotáról.
A nemzetbiztonsági tanácsüléssel kezdtük a mai napot, amikor is áttekintettük Magyarország energiaellátásával kapcsolatos helyzetet a mostani kifejezetten válságos nemzetközi időszakban. A tanácsülésen megtekintettük azokat a műholdképeket, amelyek a Barátság kőolajvezeték Magyarország szempontjából fontos részét mutatják be. A műholdfelvételekből egyértelműen látszik, hogy Zelenszkij elnök hazudik, a műholdfelvételek egyértelműen mutatják, hogy a Barátság kőolajvezeték blokkolásának semmifajta technikai vagy műszaki oka nincsen.
– közölte a külügyminiszter.
Mint ismert, Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Magyarország és Szlovákia, illetve a régió ellátásában kulcsfontosságú útvonalon, a Barátság vezetéken. Bár korábban, néhány éve történt egy súlyos, az ellátásbiztonságra szintén alapvető hatást gyakorló incidens a vezetéken, a mostani, egy hónapja tartó időszak a leghosszabb egybefüggően, amikor nem áramlik nyersolaj a Barátság vezetéken. A korábbi incidens, bár egészen más természetű volt, milliárdos károkat okozott a régióban. A mostani leállás végszámláját még nem látjuk, de a helyzet komoly. Magyar Péter mindeddig egyszer sem ítélte el az ukrán olajblokádot, ezért egyértelmű, hogy Volodimir Zelenszkij és a Tisza Párt elnöke összejátszik.