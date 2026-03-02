Hírlevél
Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkijék lebuktak, műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság olajvezeték működőképes! 

Irán többször is merényletet kísérelt meg Trump ellen

Magyar Péter

Az olajblokád merénylet Magyarország ellen, a Tisza pedig cinkos

36 perce
Nemzetbiztonsági egyeztetéssel indult a nap – közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint műholdfelvételek bizonyítják, hogy nincs technikai oka a Barátság kőolajvezeték blokkolásának.
Magyar PéterSzijjártó Péterkülgazdasági külügyminiszterVálasztás 2026

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a nap nemzetbiztonsági egyeztetéssel indult, amelyen részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és annak jelenlegi állapotáról.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

A nemzetbiztonsági tanácsüléssel kezdtük a mai napot, amikor is áttekintettük Magyarország energiaellátásával kapcsolatos helyzetet a mostani kifejezetten válságos nemzetközi időszakban. A tanácsülésen megtekintettük azokat a műholdképeket, amelyek a Barátság kőolajvezeték Magyarország szempontjából fontos részét mutatják be. A műholdfelvételekből egyértelműen látszik, hogy Zelenszkij elnök hazudik, a műholdfelvételek egyértelműen mutatják, hogy a Barátság kőolajvezeték blokkolásának semmifajta technikai vagy műszaki oka nincsen.

– közölte a külügyminiszter.

Mint ismert, Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Magyarország és Szlovákia, illetve a régió ellátásában kulcsfontosságú útvonalon, a Barátság vezetéken. Bár korábban, néhány éve történt egy súlyos, az ellátásbiztonságra szintén alapvető hatást gyakorló incidens a vezetéken, a mostani, egy hónapja tartó időszak a leghosszabb egybefüggően, amikor nem áramlik nyersolaj a Barátság vezetéken. A korábbi incidens, bár egészen más természetű volt, milliárdos károkat okozott a régióban. A mostani leállás végszámláját még nem látjuk, de a helyzet komoly. Magyar Péter mindeddig egyszer sem ítélte el az ukrán olajblokádot, ezért egyértelmű, hogy Volodimir Zelenszkij és a Tisza Párt elnöke összejátszik.

