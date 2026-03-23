Panyi Szabolcs elismerte: ő hallható a kiszivárgott hangfelvételen

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter reagált a Tiszához köthető botrányos lehallgatási ügyre

„Breaking! Szijjártó Péter reagált arra, hogy külföldi szolgálatok a Tisza külügyminiszter-jelöltje barátjának segítségével lehallgatták!” – figyelmeztet Facebook-oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn döbbenetesnek nevezte a Mandiner friss cikkét, miszerint „egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatta le egy vagy több külföldi titkosszolgálat”.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook)
Mint korábban megírtuk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn döbbenetesnek nevezte a Mandiner friss cikkét, miszerint „egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatta le egy vagy több külföldi titkosszolgálat”.

Emlékeztetett: a külföldi titkosszolgálatokkal kapcsolatot tartó magyar újságíró a tiszás Orbán Anita barátja. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az újságíró a kiszivárgott hangfelvételen azzal dicsekedett, hogy hatással lehetne a külügyi apparátus összetételére is. Egy Tisza-párti külügyminisztériumban ráadásul minden adathoz hozzáférhetne.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a kormány a nyomásgyakorlás ellenére is kitart a magyar nemzeti érdekek mellett: nem támogatja a háborús részvételt, ellenzi az Ukrajnába irányuló pénzügyi forrásokat, valamint az EU-bővítést Ukrajnával, és továbbra is az olcsó energia biztosítására törekszik. Hozzátette: április 12-én a választók dönthetnek a béke és biztonság kérdésében.

 

