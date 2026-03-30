Szijjártó Péter: Háromszoros rezsiszámlát és ezer forint feletti benzinárat jelent a Tisza terve

Drasztikus áremelkedés jönne Magyarországon

A külügyminiszter hangsúlyozta: ha Magyarország elesne az olcsó orosz energiahordozóktól, az azonnali és drasztikus áremelkedést hozna. Állítása szerint ebben az esetben nemcsak a rezsiköltségek emelkednének jelentősen, hanem az üzemanyagárak is tartósan magas szinten ragadnának.

Szijjártó Péter külön kitért Kapitány István szerepére is, akinek kinevezése – mint mondta – már előrevetítette az irányváltást, ugyanakkor a most megismert tervek szerinte még ennél is súlyosabb következményekkel járnának. A miniszter úgy fogalmazott:

nemcsak áremelkedésekre kellene számítani, hanem egy új, úgynevezett energiafüggetlenségi adó bevezetésére is, amely további terheket róna a lakosságra.

A tárcavezető szerint így egy olyan helyzet állna elő, amelyben a magyar embereknek egyszerre kellene magasabb rezsit fizetniük, drágább üzemanyaggal számolniuk, és még új adókat is viselniük. Szijjártó Péter hangsúlyozta: ezt nem szabad hagyni, és szerinte meg kell őrizni a rezsicsökkentést, valamint a védett árakat a családok védelme érdekében.

Szijjártó Péternek az új Tisza-adóra vonatkozó gondolatai 31:35 perctől hallhatóak az alábbi videóban.