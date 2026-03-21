Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 728,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -113,8 Ft

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Az ukránok ismét támadni fogják a Török Áramlatot

9 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt napokban az ukránok 22 drónt lőttek ki a Török Áramlat működtetése szempontjából kulcsfontosságú kompresszorállomásra. A következő hetekben újból támadni fogják a földgázvezetéket – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a CPAC Hungaryn.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterTörök ÁramlatCPAC 2026ukrán támadáskülgazdasági és külügyminiszter

Arra kell számítanunk, hogy a következő hetekben az ukránok ismét támadni fogják a Török Áramlatot – mondta a CPAC Hungaryn elmondott beszédében Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szavait a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon foglalták össze egy rövid videóban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Magyarország Kormánya

Szijjártó Péter közölte: az elmúlt napokban az ukránok 22 drónt lőttek ki a Török Áramlat működtetése szempontjából kulcsfontosságú kompresszorállomásra, és hasonló támadásokra a következő hetekben is számítanunk kell.

Így védekezhetünk Szijjártó Péter szerint

A hazánk földgázellátása szempontjából kritikus vezeték védelmének garanciája az, hogy minden egyes ország, amelyen keresztülmegy a Török Áramlat, komolyan veszi az ügyet és megvédi az infrastruktúrát. 

Elmondta: az oroszok és a szerbek mellett Magyarország miniszterelnöke is elrendelte, hogy szigorúan meg kell védeni a földgázvezetéket. Így lehet garantálni, hogy hazánk energiaellátását nem tudják az ukránok totális blokád alá venni. 

Meg kell védeni magunkat! – jelentette ki a miniszter.

Nem küldünk magyar katonákat a Közel-Keletre

A külügyi tárca vezetője közölte: az Egyesült Államok nem kért segítséget Magyarországtól. Szijjártó Péter elmondta, hogy a kormány nem fog magyar katonákat küldeni a Közel-Keletre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!