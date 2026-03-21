Szijjártó Péter: Az ukránok ismét támadni fogják a Török Áramlatot

Arra kell számítanunk, hogy a következő hetekben az ukránok ismét támadni fogják a Török Áramlatot – mondta a CPAC Hungaryn elmondott beszédében Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szavait a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon foglalták össze egy rövid videóban.

Szijjártó Péter közölte: az elmúlt napokban az ukránok 22 drónt lőttek ki a Török Áramlat működtetése szempontjából kulcsfontosságú kompresszorállomásra, és hasonló támadásokra a következő hetekben is számítanunk kell.

Így védekezhetünk Szijjártó Péter szerint

A hazánk földgázellátása szempontjából kritikus vezeték védelmének garanciája az, hogy minden egyes ország, amelyen keresztülmegy a Török Áramlat, komolyan veszi az ügyet és megvédi az infrastruktúrát.

Elmondta: az oroszok és a szerbek mellett Magyarország miniszterelnöke is elrendelte, hogy szigorúan meg kell védeni a földgázvezetéket. Így lehet garantálni, hogy hazánk energiaellátását nem tudják az ukránok totális blokád alá venni.

Meg kell védeni magunkat! – jelentette ki a miniszter.

Nem küldünk magyar katonákat a Közel-Keletre

A külügyi tárca vezetője közölte: az Egyesült Államok nem kért segítséget Magyarországtól. Szijjártó Péter elmondta, hogy a kormány nem fog magyar katonákat küldeni a Közel-Keletre.