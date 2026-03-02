Szijjártó: Zelenszkij és a Tisza hazudik, mert magas benzinárakat akarnak

„A műholdfelvételekből egyértelműen látszik, hogy Zelenszkij elnök hazudik” – jelentette ki Facebook-vidójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági tanácsülésen áttekintették a Barátság kőolajvezeték helyzetét.

Fotó: Kurucz Árpád

A tárcavezető közölte: a napot nemzetbiztonsági tanácsüléssel kezdték, ahol Magyarország energiaellátását vizsgálták a jelenlegi, kifejezetten válságos nemzetközi időszakban. A tanácskozáson műholdfelvételeket is elemeztek, amelyek a Barátság kőolajvezeték Magyarország szempontjából kulcsfontosságú szakaszát mutatják.

Szijjártó: A Tisza Párt Ukrajna cinkosa

Szijjártó Péter szerint a képek egyértelműen bizonyítják, hogy a vezeték blokkolásának nincs semmiféle technikai vagy műszaki oka. Úgy fogalmazott:

amikor a tengeri olajszállítás a Hormuzi-szoros lezárása miatt bizonytalanná vált, egy jól működő szárazföldi csővezetékes útvonal leállítása „merénylet Magyarországgal szemben”.

A külügyminiszter állítása szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal, hogy ebben a nemzetközileg is válságos időszakban blokkolja a Barátság működését, tudatosan veszélyezteti Magyarország energiaellátását. Hozzátette: ebben a lépésben Ukrajna cinkosa a Tisza Párt, mivel – mint mondta – azok a megállapodások, amelyek a vezeték blokkolásához vezettek, Münchenben köttettek meg.