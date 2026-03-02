Szijjártó: Zelenszkij és a Tisza hazudik, mert magas benzinárakat akarnak

Hírlevél
„A műholdfelvételekből egyértelműen látszik, hogy Zelenszkij elnök hazudik” – mondta Facebook-videójában Szijjártó Péter a Barátság kőolajvezeték ügyében. A külügyminiszter szerint a blokkolásnak nincs műszaki oka, a lépés „merénylet Magyarországgal szemben”. Úgy véli, ebben Ukrajna cinkosa a Tisza Párt, a megállapodások pedig Münchenben születtek.
Szijjártó PéterBarátság kőolajvezetékUkrajna

„A műholdfelvételekből egyértelműen látszik, hogy Zelenszkij elnök hazudik” – jelentette ki Facebook-vidójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági tanácsülésen áttekintették a Barátság kőolajvezeték helyzetét.

Szijjártó Péter külügyminiszter Fotó: Kurucz Árpád
Fotó: Kurucz Árpád

A tárcavezető közölte: a napot nemzetbiztonsági tanácsüléssel kezdték, ahol Magyarország energiaellátását vizsgálták a jelenlegi, kifejezetten válságos nemzetközi időszakban. A tanácskozáson műholdfelvételeket is elemeztek, amelyek a Barátság kőolajvezeték Magyarország szempontjából kulcsfontosságú szakaszát mutatják.

 

Szijjártó: A Tisza Párt Ukrajna cinkosa

Szijjártó Péter szerint a képek egyértelműen bizonyítják, hogy a vezeték blokkolásának nincs semmiféle technikai vagy műszaki oka. Úgy fogalmazott:

amikor a tengeri olajszállítás a Hormuzi-szoros lezárása miatt bizonytalanná vált, egy jól működő szárazföldi csővezetékes útvonal leállítása „merénylet Magyarországgal szemben”.

A külügyminiszter állítása szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal, hogy ebben a nemzetközileg is válságos időszakban blokkolja a Barátság működését, tudatosan veszélyezteti Magyarország energiaellátását. Hozzátette: ebben a lépésben Ukrajna cinkosa a Tisza Párt, mivel – mint mondta – azok a megállapodások, amelyek a vezeték blokkolásához vezettek, Münchenben köttettek meg.

