Szombathelyen is egyértelműen megmutatkozott a békepárti többség – erről írt közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
A honvédelmi miniszter beszámolója szerint a városban tartott rendezvényen teljesen megtelt a terem, ami jól jelzi, hogy sokan támogatják a kormány békepárti álláspontját.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: a résztvevők tisztában vannak azzal, hogy Brüsszel és Kijev politikája a magyar emberek pénzét is a háborúra fordítaná, ha ezt hagynák. Hozzátette azonban, hogy ezt a magyar kormány nem fogja engedni.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf élesen szembe állította a politikai alternatívákat is. Mint fogalmazott,

 az egyik oldalon egy ukránbarát, brüsszeli jelölt áll, aki a hatalom érdekében mindent feláldozna, míg a másik oldalon egy már bizonyított, megbízható és tapasztalt kormány biztosítja az ország stabilitását

A miniszter szerint a választás tétje egyértelmű: a béke és a biztonság megőrzése. Bejegyzése végén támogatásáról biztosította a Fideszt, valamint a helyi jelöltet, Vámos Zoltánt is.

A biztos választás a Fidesz

 – fogalmazott a honvédelmi miniszter.

 

