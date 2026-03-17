A honvédelmi miniszter beszámolója szerint a városban tartott rendezvényen teljesen megtelt a terem, ami jól jelzi, hogy sokan támogatják a kormány békepárti álláspontját.

Fotó: Hatlaczki Balazs

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: a résztvevők tisztában vannak azzal, hogy Brüsszel és Kijev politikája a magyar emberek pénzét is a háborúra fordítaná, ha ezt hagynák. Hozzátette azonban, hogy ezt a magyar kormány nem fogja engedni.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf élesen szembe állította a politikai alternatívákat is. Mint fogalmazott,

az egyik oldalon egy ukránbarát, brüsszeli jelölt áll, aki a hatalom érdekében mindent feláldozna, míg a másik oldalon egy már bizonyított, megbízható és tapasztalt kormány biztosítja az ország stabilitását

A miniszter szerint a választás tétje egyértelmű: a béke és a biztonság megőrzése. Bejegyzése végén támogatásáról biztosította a Fideszt, valamint a helyi jelöltet, Vámos Zoltánt is.

A biztos választás a Fidesz

– fogalmazott a honvédelmi miniszter.