Érdeklődve várom a legújabb „közvélemény-kutatásokat”! – írta Takács Péter egészségügyi államtitkár Facebook oldalán hétfőn azzal kapcsolatban, hogy miután a Fidesz ismételten megnyert egy időközi választást, várhatóan megjelenik egy közvélemény-kutatás, ami méretes Tisza-előnyt mutat.
Ismeretes, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye harmadik legnagyobb városának 7. számú egyéni választókerületében az előző képviselő halála miatt kellett kiírni időközi választást. A választáson hárman indultak, közülük Kaló Attila, a Fidesz-KDNP jelöltje a szavazatok 43,2%-ának megszerzésével jutott mandátumhoz.
Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a hétfői Igazság órájában azt mondta el ezzel a sikerrel kapcsolatban, hogy
Egy biztos, hogy jó reményekre ad okot, hogy egy baloldali körzetben is nyerni tudtunk,
ráadásul a Fidesz jelöltje az előző választáshoz képest növelte szavazatai számát.”
Takács Péter szerint Hann Endrének nehéz dolga lesz
Peti morcos - Hann Endre bácsi felkötheti a gatyáját”
– tette hozzá Takács Péter.