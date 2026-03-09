„Hann Endre bácsi felkötheti a gatyáját"

Érdeklődve várom a legújabb „közvélemény-kutatásokat”! – írta Takács Péter egészségügyi államtitkár Facebook oldalán hétfőn azzal kapcsolatban, hogy miután a Fidesz ismételten megnyert egy időközi választást, várhatóan megjelenik egy közvélemény-kutatás, ami méretes Tisza-előnyt mutat.

Takács Péter: A tegnapi kazincbarcikai bukta után ma vajon hány százalékkal fog vezetni a Tisza?

Fotó: Facebook/Takács Péter

Ismeretes, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye harmadik legnagyobb városának 7. számú egyéni választókerületében az előző képviselő halála miatt kellett kiírni időközi választást. A választáson hárman indultak, közülük Kaló Attila, a Fidesz-KDNP jelöltje a szavazatok 43,2%-ának megszerzésével jutott mandátumhoz.