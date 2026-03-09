Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt

Ezt látnia kell!

Fotó bizonyítja, hogy a Tisza jelöltje szerepelt le Kazincbarcikán

Takács Péter

„Hann Endre bácsi felkötheti a gatyáját"

4 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az egészségügyi államtitkár a kazincbarcikai időközit követően a legújabb „közvélemény-kutatást” várja. Takács Péter szerint kemény munka vár a Mediánra. Feltehetően a manipulációs kerekasztal már megkezdte munkáját.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Takács PéterFideszhann endreVálasztás 2026közvélemény-kutatásválasztásidőközi választásKazincbarcika

Érdeklődve várom a legújabb „közvélemény-kutatásokat”! – írta Takács Péter egészségügyi államtitkár Facebook oldalán hétfőn azzal kapcsolatban, hogy miután a Fidesz ismételten megnyert egy időközi választást, várhatóan megjelenik egy közvélemény-kutatás, ami méretes Tisza-előnyt mutat.

Takács Péter: A tegnapi kazincbarcikai bukta után ma vajon hány százalékkal fog vezetni a Tisza?
Takács Péter: A tegnapi kazincbarcikai bukta után ma vajon hány százalékkal fog vezetni a Tisza?
Fotó: Facebook/Takács Péter

Ismeretes, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye harmadik legnagyobb városának 7. számú egyéni választókerületében az előző képviselő halála miatt kellett kiírni időközi választást. A választáson hárman indultak, közülük Kaló Attila, a Fidesz-KDNP jelöltje a szavazatok 43,2%-ának megszerzésével jutott mandátumhoz.

Gulyás Gergely: Zelenszkij nem része az európai civilizációnak – videó

Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a hétfői Igazság órájában azt mondta el ezzel a sikerrel kapcsolatban, hogy

Egy biztos, hogy jó reményekre ad okot, hogy egy baloldali körzetben is nyerni tudtunk,

ráadásul a Fidesz jelöltje az előző választáshoz képest növelte szavazatai számát.”

Takács Péter szerint Hann Endrének nehéz dolga lesz

Peti morcos - Hann Endre bácsi felkötheti a gatyáját”

– tette hozzá Takács Péter.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!