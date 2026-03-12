Államtitkár: Hány kórházat is zártunk be? Egyet sem!

Hírlevél
A kórházbezárás egy tipikus baloldali program, amelyet a patrióta nemzeti kormány nem fog végrehajtani, hiába terjeszti ezt a Tisza Párt elnöke. Erről nyilatkozott Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a közösségi oldalán.
Takács PéterbaloldalibezárásukránMagyar Péterkórház

Magyar Péter egy 6 éve készült tanulmányra hivatkozik, amelyben egy maszek cégnek dolgozó szerzők írnak arról, hogy a kormány kórházakat akar bezárni. Ennek alapján állít valótlanságot a Tisza elnöke Takács Péter szerint.

Takács Péter államtitkár nem hajt végre baloldali programot, nem zár be kórházat
Takács Péter államtitkár nem hajt végre baloldali programot, nem zár be kórházat (forrás: Facebook/Takács Péter)

A hamis állítás hátterére Takács Péter egészségügyi államtitkár hívja fel a figyelmet, amikor úgy fogalmaz, hogy

Magyar Péter menetrendszerűen az egészségüggyel akar terelni. Uncsi. Most, hogy ukrán barátai már a miniszterelnök unokáit fenyegetik, újra az egészségügyhöz nyúlt. Pedig, ha egy maszek cég által írt 2020-as tanulmány alapján bármelyik kórházat be akarta volna zárni a kormány, akkor lett volna rá 6 éve"

– érvel Takács Péter.

Hány kórházat is zártunk be? Segítek, Peti: egyet sem!"

– teszi egyértelművé a tényeket a szakpolitikus.

Majd arra is kitér, hogy miért nem zár be kórházat a jelenlegi kormány:

A kórházbezárás egy baloldali program. Én – veled ellentétben – nem fogok végrehajtani egy baloldali programot. Oszt pont."

 

