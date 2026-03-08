Takács Péter is megelégelte a kijevi fenyegetéseket és Magyar Péter színjátékát

Takács Péter bejegyzésében arról írt, hogy Ukrajna politikai zsarolásból állította le a kőolajszállítást, ami komoly kockázatot jelent Magyarország energiaellátására és a magyar családok biztonságára. Hozzátette: az ilyen lépések a vidéki emberek mindennapjait is közvetlenül érintenék, például a gazdák és az ingázó családok költségeit növelnék. Az államtitkár kiemelte a közelgő Békemenet jelentőségét is.
Takács Péter: Magyarországot nem lehet zsarolni!
Arról is írt, hogy Magyar Péter és pártja Brüsszelben következetesen
olyan javaslatokat támogat, amelyek veszélyeztetik Magyarország energiaellátását, és belesodorhatják az országot a háborúba.
Ezzel a politikával a magyar emberek biztonságát és a békét kockáztatják. Az államtitkár hangsúlyozta: a nemzeti kormány nem fog engedni sem Brüsszel, sem Kijev nyomásának, és nem hajlandó feladni azokat a döntéseket, amelyek a magyar családok megfizethető energiaellátását biztosítják.
Bejegyzésében a jövő heti Békemenetre is mozgósított. Azt írta: a választások előtt ez az utolsó nagy lehetőség arra, hogy a magyarok közösen álljanak ki a béke mellett, és világossá tegyék, hogy nem kérnek a háborúból. Takács Péter szerint Magyarország sorsáról kizárólag a magyarok dönthetnek, ezért arra kérte az embereket, hogy március 15-én minél többen csatlakozzanak a Békemenethez.