Takács Péter is megelégelte a kijevi fenyegetéseket és Magyar Péter színjátékát

3 órája
Olvasási idő: 4 perc
A külső nyomásgyakorlás és a belpolitikai játszmák veszélyeztetik Magyarország szuverenitását és biztonságát – írta közösségi oldalán az egészségügyért felelős államtitkár. Takács Péter szerint a magyaroknak világosan ki kell állniuk a béke és az ország energiaellátásának védelme mellett.
Magyar PéterBrüsszelTisza PártTakács Péterzsarolás

Takács Péter bejegyzésében arról írt, hogy Ukrajna politikai zsarolásból állította le a kőolajszállítást, ami komoly kockázatot jelent Magyarország energiaellátására és a magyar családok biztonságára. Hozzátette: az ilyen lépések a vidéki emberek mindennapjait is közvetlenül érintenék, például a gazdák és az ingázó családok költségeit növelnék. Az államtitkár kiemelte a közelgő Békemenet jelentőségét is.

Takács Péter: minden eddiginél hangsúlyosabb a jövő vasárnapi békemenet (Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)
Takács Péter: Magyarországot nem lehet zsarolni!

Arról is írt, hogy Magyar Péter és pártja Brüsszelben következetesen

 olyan javaslatokat támogat, amelyek veszélyeztetik Magyarország energiaellátását, és belesodorhatják az országot a háborúba.

 Ezzel a politikával a magyar emberek biztonságát és a békét kockáztatják. Az államtitkár hangsúlyozta: a nemzeti kormány nem fog engedni sem Brüsszel, sem Kijev nyomásának, és nem hajlandó feladni azokat a döntéseket, amelyek a magyar családok megfizethető energiaellátását biztosítják.

Bejegyzésében a jövő heti Békemenetre is mozgósított. Azt írta: a választások előtt ez az utolsó nagy lehetőség arra, hogy a magyarok közösen álljanak ki a béke mellett, és világossá tegyék, hogy nem kérnek a háborúból. Takács Péter szerint Magyarország sorsáról kizárólag a magyarok dönthetnek, ezért arra kérte az embereket, hogy március 15-én minél többen csatlakozzanak a Békemenethez.

 

