Takács Péter: A röhögőfej-kommandóval magukat altatják el a tiszások

Az Igazság órája vendége az egészségügyi államtitkár, akivel a műsorvezető Németh Balázs beszélget majd a magát egykori ukrán kémnek valló férfi vallomásáról, miszerint Zelenszkijék fizetik Magyar Péterék kampányát. Takács Péter értékeli azt is, hogy a liberális sajtó eközben a kormány családpolitikáját támadja.

Fotó: Facebook/Fidesz frakció

Igazság órája: Egy csatorna a béke és a józan ész pártján

Takács Péter a műsor kezdetén a tisztás gyűlöletkampánnyal kapcsolatban elmondta, hogy ez olyan, mint a bolsevik-hergelés egykor.

Az irigység az egy nagyon fontos faktor ebben, tette hozzá az államtitkár.

Van egy olyan embertípus, aki, ha a szomszédjának egyel nagyobb bármilye van, akkor megölné

– hangsúlyozta.

Kitérve arra, hogy az államtitkárt is folyamatos ordenáré támadások érik. Erre az a jellemző, tette hozzá,

ha megkérdezi a vádaskodóktól, hogy mondjanak már egy példát arra, hogy miben hazudna esetleg, nem tudnak értelmes párbeszédet folytatni.

A fideszes halmaz nagyobb, többen vannak a normális emberek

Emlékezetes, Hadházy újból elkezdett hergelni, véleménye szerint, ha a Fidesz nyeri a választást, akkor ki kell menni az utcára és nem szabad elfogadni az eredményt.

Tart attól az államtitkár, hogy valamilyen balhét generál a Tisza, de úgy gondolja, hogy ez Budapestre lokalizálódik és a rendőrség higgadt, felkészült módon, erőszak nélkül rendet tud tartani.

A közvéleménykutatásokról szólva az államtitkár elmondta, eléggé hitelét vesztette már ez a szakma, ez Amerikában is már látszódott az előző választásokon. Fontos, hogy hiteles, nem pedig Hann Endre-féle mérésekkel kell foglalkozni.

Vannak közvéleménykutatók, akikkel dolgoznak, tette hozzá, azoknak a méréseiben megbíznak, ez a lényeg.

Vannak új cégek, akik be szeretnének törni a piacra és ezért igazat mérnek, ez a trükkjük – tette hozzá.

Az ukrán kémbotrány rámutat a Tisza Párt felelősségére

Az Alkotmányvédelmi Hivatal nyilvánosságra hozta a beszervezett tiszás fiatal kém vallomását, ezzel kapcsolatban az államtitkár elmondta,

még az is lehet, hogy ez a fiatal nem volt az elején tisztában azzal, hogy mit művelnek vele.

A vallomásából kiderül, hogy a beszervezett ember jelentette a Tisza Párt vezetésének, hogy mi történt, azonban ők nem tettek semmit, sőt eltitkolták a hatóságok elől.

Az ukrán ügynökök ki-be járnak a Tisza Pártban, ez egy ügynökpárt.

A röhögőfej-kommandóval magukat altatják el a tiszások

Az államtitkár kifejtette, lehet, hogy a virtuális térben ez valamilyen szinten hasznos, de a valóságban ennek nem sok eredménye lesz, mert

az emberek elmennek a választások napján a szavazófülkékbe és jól behúzzák az X-et a Fideszre.

Magyar Péter profin bántalmazta a családját, most pedig a magyar társadalommal teszi ugyanezt