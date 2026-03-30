Takács Péter: A röhögőfej-kommandóval magukat altatják el a tiszások

Az Igazság órája vendége az egészségügyi államtitkár, akivel a műsorvezető Németh Balázs beszélget majd a magát egykori ukrán kémnek valló férfi vallomásáról, miszerint Zelenszkijék fizetik Magyar Péterék kampányát. Takács Péter értékeli azt is, hogy a liberális sajtó eközben a kormány családpolitikáját támadja.
Igazság órája: Egy csatorna a béke és a józan ész pártján
Takács Péter a műsor kezdetén a tisztás gyűlöletkampánnyal kapcsolatban elmondta, hogy ez olyan, mint a bolsevik-hergelés egykor.
Az irigység az egy nagyon fontos faktor ebben, tette hozzá az államtitkár.
Van egy olyan embertípus, aki, ha a szomszédjának egyel nagyobb bármilye van, akkor megölné
– hangsúlyozta.
Kitérve arra, hogy az államtitkárt is folyamatos ordenáré támadások érik. Erre az a jellemző, tette hozzá,
ha megkérdezi a vádaskodóktól, hogy mondjanak már egy példát arra, hogy miben hazudna esetleg, nem tudnak értelmes párbeszédet folytatni.
A fideszes halmaz nagyobb, többen vannak a normális emberek
Emlékezetes, Hadházy újból elkezdett hergelni, véleménye szerint, ha a Fidesz nyeri a választást, akkor ki kell menni az utcára és nem szabad elfogadni az eredményt.
Tart attól az államtitkár, hogy valamilyen balhét generál a Tisza, de úgy gondolja, hogy ez Budapestre lokalizálódik és a rendőrség higgadt, felkészült módon, erőszak nélkül rendet tud tartani.
A közvéleménykutatásokról szólva az államtitkár elmondta, eléggé hitelét vesztette már ez a szakma, ez Amerikában is már látszódott az előző választásokon. Fontos, hogy hiteles, nem pedig Hann Endre-féle mérésekkel kell foglalkozni.
Vannak közvéleménykutatók, akikkel dolgoznak, tette hozzá, azoknak a méréseiben megbíznak, ez a lényeg.
Vannak új cégek, akik be szeretnének törni a piacra és ezért igazat mérnek, ez a trükkjük – tette hozzá.
Az ukrán kémbotrány rámutat a Tisza Párt felelősségére
Az Alkotmányvédelmi Hivatal nyilvánosságra hozta a beszervezett tiszás fiatal kém vallomását, ezzel kapcsolatban az államtitkár elmondta,
még az is lehet, hogy ez a fiatal nem volt az elején tisztában azzal, hogy mit művelnek vele.
A vallomásából kiderül, hogy a beszervezett ember jelentette a Tisza Párt vezetésének, hogy mi történt, azonban ők nem tettek semmit, sőt eltitkolták a hatóságok elől.
Az ukrán ügynökök ki-be járnak a Tisza Pártban, ez egy ügynökpárt.
A röhögőfej-kommandóval magukat altatják el a tiszások
Az államtitkár kifejtette, lehet, hogy a virtuális térben ez valamilyen szinten hasznos, de a valóságban ennek nem sok eredménye lesz, mert
az emberek elmennek a választások napján a szavazófülkékbe és jól behúzzák az X-et a Fideszre.
Magyar Péter profin bántalmazta a családját, most pedig a magyar társadalommal teszi ugyanezt
– tette hozzá az államtitkár.
A műsorban szóba került az ukrán aranykonvoj is, és az is, hogy a volt ukrán kém állítása szerint Magyar Péter kampányára is jutott belőle.
Az államtitkár ezzel kapcsolatban elmondta,
Zelenszkij mesterséges eszközökkel tartja fent a saját rezsimjét. Ezt pedig visszaosztással tudja elérni, így néhány évet nyer, harácsolhat. Nem csodálkozom, hogy leesett néhány köteg pénz vagy aranyrúd
– hívta fel a figyelmet.
Az az ország, az a nemzet tud fennmaradni, amelyik reprodukálni tudja magát
– hangsúlyozta az államtitkár azzal kapcsolatban, hogy a balliberális média azzal vádolja a kormányt, hogy nők helyett csak anyákat lát.
Az pedig már csak hab a tortán, hogy csodálatos dolog, amikor egy nő úgy dönt, egy pár úgy érzi, hogy családot szeretne alapítani – tette hozzá.
Felvetette, sokszor beszéltek már arról a feleségével, hogy az apa-szabadságot meg kellene meghosszabbítani, hogy a baba születése utáni időszakban a nők ne érezzék úgy, hogy magukra maradtak.
Takács Péter: Ezért jelentek meg az ukránok a magyar választásban
Mi vagyunk az egyetlen ország egész Európában, aki nemet mondott a háborúra.
Ezért jelentek meg az ukránok a magyar választásban a pénzükkel, az olajblokádjukkal, a kémeikkel, és épültek be a magyar politikába is
– fogalmazott az egészségügyi államtitkár Facebook oldalán.