Az Országos Roma Önkormányzat elnöke is megszólalt a tiszás karlendítés kapcsán

Aba-Horváth István Tárkányi Zsolt náci karlendítésére reflektálva úgy fogalmazott: a rasszizmus és a náci fajelmélet kéz a kézben jár ezen a fotón. Csalódottan jegyezte meg, hogy azt remélte, ezeket a kirekesztő ideológiákat a második világháború után maga mögött hagyta a világ. Az Országos Roma Önkormányzat elnöke mindenkit figyelmeztetett arra, hogy kiemelten fontos ezeket a gyűlöletet szító eszméket visszaszorítani.

Tárkányi Zsolt és a Tisza Párt szerint ez csak integetés, nem pedig náci karlendítés (Forrás: Facebook/Rétvári Bence)

Tárkányi Zsolt felfedte a Tisza Párt valódi arcát

A magyar nemzetet nem lehet kirekesztésre, gyűlöletre, hazudozásra, kettős mércére, megosztásra, bizalmatlanságra, árulásra építeni!”

– jelentette ki Aba-Horváth István.