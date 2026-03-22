Az Országos Roma Önkormányzat elnöke is megszólalt a tiszás karlendítés kapcsán

Szomorú hangvételben beszélt Aba-Horváth István arról a fotóról, melyen a Tisza Párt sajtófőnöke és képviselő-jelöltje szerepel. A képen Tárkányi Zsolt egyértelműen náci karlendítés közben látható, bár a tiszások szerint csak integetésről volt szó.
Aba-Horváth István Tárkányi Zsolt náci karlendítésére reflektálva úgy fogalmazott: a rasszizmus és a náci fajelmélet kéz a kézben jár ezen a fotón. Csalódottan jegyezte meg, hogy azt remélte, ezeket a kirekesztő ideológiákat a második világháború után maga mögött hagyta a világ. Az Országos Roma Önkormányzat elnöke mindenkit figyelmeztetett arra, hogy kiemelten fontos ezeket a gyűlöletet szító eszméket visszaszorítani.
Tárkányi Zsolt felfedte a Tisza Párt valódi arcát
A magyar nemzetet nem lehet kirekesztésre, gyűlöletre, hazudozásra, kettős mércére, megosztásra, bizalmatlanságra, árulásra építeni!”
– jelentette ki Aba-Horváth István.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!