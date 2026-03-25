Tarr Zoltántól leshették el – így terel Orbán Anita és Kapitány István

Magyar Péter tavaly augusztusban még határozottan arról beszélt, hogy Magyarország 2035-ig megszünteti az orosz energiafüggőséget. A Tisza Párt programjának ismertetésekor ezt az egyik központi vállalásként említette. Később egy több száz oldalas, megszorításokat is tartalmazó dokumentum is napvilágra került, majd a párt újabb programot dolgozott ki – foglalta össze a Magyar Nemzet.

Az idei februárban bemutatott elképzelésekben ismét szerepelt az orosz energiahordozókról való leválás célja, március 15-én azonban Magyar Péter egy sajtótájékoztatón már visszafogottabban fogalmazott. A politikus ekkor pragmatikus együttműködésről beszélt Oroszországgal, és úgy fogalmazott: a két ország geopolitikai helyzetét nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Orbán Anita és az LNG szerepe

A lap szerint a Tisza Párt energiapolitikájában több szereplő is az orosz energiahordozóktól való távolodást szorgalmazza. Közéjük tartozik Orbán Anita, akit a párt külügyi szakértője. Korábbi megszólalásaiban arról beszélt, hogy Európa számára stratégiai cél lehet az orosz energia kiváltása, például cseppfolyósított földgáz, vagyis LNG segítségével.