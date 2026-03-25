Tarr Zoltántól leshették el – így terel Orbán Anita és Kapitány István

A Tisza Párt korábban az orosz energiafüggőség megszüntetését ígérte, később azonban óvatosabb hangvétel jelent meg a nyilatkozatokban. A vita a párt energiapolitikájáról már Tarr Zoltán megszólalásai kapcsán is előkerült.
Magyar Péter tavaly augusztusban még határozottan arról beszélt, hogy Magyarország 2035-ig megszünteti az orosz energiafüggőséget. A Tisza Párt programjának ismertetésekor ezt az egyik központi vállalásként említette. Később egy több száz oldalas, megszorításokat is tartalmazó dokumentum is napvilágra került, majd a párt újabb programot dolgozott ki – foglalta össze a Magyar Nemzet.

Tarr Zoltán, Magyar Péter, TarrZoltán, MagyarPéter, Tisza Párt, TiszaPárt, Strasbourg, 2024. július 16. Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. MTI/Purger Tamás
Az idei februárban bemutatott elképzelésekben ismét szerepelt az orosz energiahordozókról való leválás célja, március 15-én azonban Magyar Péter egy sajtótájékoztatón már visszafogottabban fogalmazott. A politikus ekkor pragmatikus együttműködésről beszélt Oroszországgal, és úgy fogalmazott: a két ország geopolitikai helyzetét nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Orbán Anita és az LNG szerepe

A lap szerint a Tisza Párt energiapolitikájában több szereplő is az orosz energiahordozóktól való távolodást szorgalmazza. Közéjük tartozik Orbán Anita, akit a párt külügyi szakértője. Korábbi megszólalásaiban arról beszélt, hogy Európa számára stratégiai cél lehet az orosz energia kiváltása, például cseppfolyósított földgáz, vagyis LNG segítségével.

A cikk felidézi, hogy Orbán Anita korábban nemzetközi fórumokon és amerikai döntéshozók előtt is beszélt arról, hogy az Egyesült Államok növekvő LNG-exportja új lehetőségeket nyithat a közép-európai régió számára.

Kapitány István a beszerzési forrásokról

A Magyar Nemzet szerint a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője, Kapitány István több interjúban is arról beszélt, hogy a túlzott függőség egyetlen energiaszállítótól üzleti szempontból sem szerencsés. A politikus szerint Magyarországnak több forrásból kellene biztosítania az energiaszükségletét, amihez azonban technikai fejlesztések és beruházások szükségesek.

A lap ugyanakkor azt állítja, hogy az alternatív energiaforrásokra való átállás jelentős költségekkel járhat. Szerintük ezek a változások a rezsiköltségekre is hatással lehetnek. A cikk végén a lap kitér arra is, hogy a Tisza Párt energiapolitikájával kapcsolatban Tarr Zoltán elképzelései is vitát váltottak ki. A párt alelnöke korábban olyan tervekről beszélt, amelyek az energiaszektor működését és a magyar energetikai vállalatok helyzetét is érinthetik.

