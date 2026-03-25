Tarr Zoltántól leshették el – így terel Orbán Anita és Kapitány István

Magyar Péter tavaly augusztusban még határozottan arról beszélt, hogy Magyarország 2035-ig megszünteti az orosz energiafüggőséget. A Tisza Párt programjának ismertetésekor ezt az egyik központi vállalásként említette. Később egy több száz oldalas, megszorításokat is tartalmazó dokumentum is napvilágra került, majd a párt újabb programot dolgozott ki – foglalta össze a Magyar Nemzet.
Az idei februárban bemutatott elképzelésekben ismét szerepelt az orosz energiahordozókról való leválás célja, március 15-én azonban Magyar Péter egy sajtótájékoztatón már visszafogottabban fogalmazott. A politikus ekkor pragmatikus együttműködésről beszélt Oroszországgal, és úgy fogalmazott: a két ország geopolitikai helyzetét nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Orbán Anita és az LNG szerepe
A lap szerint a Tisza Párt energiapolitikájában több szereplő is az orosz energiahordozóktól való távolodást szorgalmazza. Közéjük tartozik Orbán Anita, akit a párt külügyi szakértője. Korábbi megszólalásaiban arról beszélt, hogy Európa számára stratégiai cél lehet az orosz energia kiváltása, például cseppfolyósított földgáz, vagyis LNG segítségével.
A cikk felidézi, hogy Orbán Anita korábban nemzetközi fórumokon és amerikai döntéshozók előtt is beszélt arról, hogy az Egyesült Államok növekvő LNG-exportja új lehetőségeket nyithat a közép-európai régió számára.
Kapitány István a beszerzési forrásokról
A Magyar Nemzet szerint a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője, Kapitány István több interjúban is arról beszélt, hogy a túlzott függőség egyetlen energiaszállítótól üzleti szempontból sem szerencsés. A politikus szerint Magyarországnak több forrásból kellene biztosítania az energiaszükségletét, amihez azonban technikai fejlesztések és beruházások szükségesek.
A lap ugyanakkor azt állítja, hogy az alternatív energiaforrásokra való átállás jelentős költségekkel járhat. Szerintük ezek a változások a rezsiköltségekre is hatással lehetnek. A cikk végén a lap kitér arra is, hogy a Tisza Párt energiapolitikájával kapcsolatban Tarr Zoltán elképzelései is vitát váltottak ki. A párt alelnöke korábban olyan tervekről beszélt, amelyek az energiaszektor működését és a magyar energetikai vállalatok helyzetét is érinthetik.
