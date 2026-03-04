Már a Telex szerint is Orbán Viktor újraválasztásának kedvez a gazdasági hangulat

A kormánypárt támogatottságát és a GKI fogyasztói bizalmi indexének alakulását a 2024-es európai parlamenti választás óta követi a Telex. Azóta több cikkben is foglalkoztak azzal, hogy a kormány intézkedéseit és kommunikációját miként magyarázza a lakosság gazdasági helyzetértékelésének változása.
A lap szerint a két mutató alakulása azért is érdekes a 1998 és 2020 közti trendeket elemezve, mert alapjáraton a fogyasztói bizalom esése a hatalmon lévő párt népszerűségének eséséhez vezet,
a gazdasági várakozások javulása pedig emeli a kormánypárt támogatottságát.
Telex: már jobb a hangulat, mint 2022-ben vagy 2024-ben
A lap megjegyzi, az összes – egymástól nagyon eltérő eredményeket közlő – közvélemény-kutató cég méréseit átlagolva
a kormánypárt támogatottságának növekvő trendje is kirajzolódik tavaly szeptember óta a teljes népességre vonatkozóan.
Mindezek alapján feltételezhetjük, hogy hosszabb távon, egészen konkrétan
a tavaly nyár óta eltelt időszakban a bizalmi index javulása már pozitív hatással lehetett a kormánypárt támogatottságára
– állapítják meg.
További erősödés és rekordjavítás a lakosság gazdasági konjunktúraérzetében
Ahogyan korábban lapunk is megírta, A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2026. februári felmérése alapján a lakosság gazdasági várakozása (+1,4 indexpont) javult, míg a vállalatok gazdasági közérzete (+0,1 indexpont) enyhe pozitív irányú elmozdulást mutatott az előző hónapban mért értékhez képest. Így a −100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index −5,4-re, a vállalati mutató értéke pedig −9,8 indexpontra erősödött.
Ennél kedvezőbb lakossági konjunktúraindex-értéket legutóbb 47 hónapja mértek.
A lakossági konjunktúraindex négy alindexe közül három erősödött februárban, az előző havi értékhez képest. A legkedvezőbb továbbra is
- a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke az előző havi 3,3-ről 3,7-re nőtt.
- a gazdasági környezet érzékelése februárban az előző havi −13,6-ről −9,1-re,
- az inflációs folyamatok észlelését jelző alindex −46,3-ről −42,8-re javult,
- míg az anyagi helyzet megítélése enyhén kedvezőtlenebbé vált, −3,3-ről −3,6-re csökkent.