„Teljesen normális, hogy találkozunk titkosszolgákkal” – a tiszás újságíró védi a védhetetlent

A baloldali médiatér egyik szereplője szerint „teljesen normális”, hogy újságírók titkosszolgálatokkal találkoznak és tőlük információkat szereznek. A kijelentés a Panyi Szabolcs körül kirobbant ügy után különösen nagy visszhangot kapott, mivel újabb kérdéseket vet fel a tiszás kapcsolati háló működéséről – írta meg a Tűzfalcsoport.
Stumpf András a Kontroll YouTube-csatornán beszélt arról, hogy az újságírók számára természetes, ha diplomatákkal vagy akár titkosszolgálati szereplőkkel is kapcsolatba kerülnek. Mint fogalmazott: „akiből információt lehet kinyerni, abból kinyerjük”, és ez szerinte egy „win-win” helyzet.
A kijelentés azért is figyelemre méltó, mert a közelmúltban került nyilvánosságra egy hangfelvétel Panyi Szabolcsról, amelyben arról beszél, hogy egy külföldi titkosszolgálatnak megadta Szijjártó Péter telefonszámát. Az ügy már korábban is komoly vitát váltott ki arról, hogy hol húzódik a határ az újságírói munka és az idegen érdekek kiszolgálása között.
A mostani megszólalás alapján azonban úgy tűnik, hogy a baloldali újságírói körökben nem egyedi esetről van szó, hanem egy szélesebb körben elfogadott gyakorlatról. Stumpf szavai szerint az együttműködés mindkét fél számára előnyös lehet, ami újabb kérdéseket vet fel az információk eredetéről és céljáról.