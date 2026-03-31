„Teljesen normális, hogy találkozunk titkosszolgákkal” – a tiszás újságíró védi a védhetetlent

A baloldali médiatér egyik szereplője szerint „teljesen normális”, hogy újságírók titkosszolgálatokkal találkoznak és tőlük információkat szereznek. A kijelentés a Panyi Szabolcs körül kirobbant ügy után különösen nagy visszhangot kapott, mivel újabb kérdéseket vet fel a tiszás kapcsolati háló működéséről – írta meg a Tűzfalcsoport.

David Pressman, az Egyesült Államok korábbi budapesti nagykövete, Samantha Power, a USAID volt vezetője és Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója egy fogadáson

Stumpf András a Kontroll YouTube-csatornán beszélt arról, hogy az újságírók számára természetes, ha diplomatákkal vagy akár titkosszolgálati szereplőkkel is kapcsolatba kerülnek. Mint fogalmazott: „akiből információt lehet kinyerni, abból kinyerjük”, és ez szerinte egy „win-win” helyzet.