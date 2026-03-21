Terrorszervezetté nyilvánította a magyar kormány a cseh raktárépületet felgyújtó Izrael-ellenes csoportot

Amennyiben a terrorszervezet bármely tagja Magyarország területére lép, a magyar hatóságok azonnal elfogják az illetőt. Orbán Viktor jelentette be a döntéseket.
Nem sokkal a CPAC Hungary kezdete előtt Orbán Viktor videóüzenetben reagált a csehországi hírekre, miszerint tűz ütött ki az LPP Holding nevű védelmi vállalat egyik raktárában. A miniszterelnök „Csehországot ért terrorista támadásként" értékelte a történteket, és egyúttal támogatását és együttérzését fejezte ki Andrej Babis cseh miniszterelnöknek és a cseh embereknek. 

Még az éjszaka folyamán egyeztettem a nemzetbiztonságért felelős vezetőinkkel, és a csehországi terrortámadásért felelős nemzetközi csoportot terrorszervezetté nyilvánítottuk

– jelentette ki a kormányfő. Döntését azzal indokolta, hogy a közel-keleti háborúval sajnos a terrorizmus olyan helyeken is felütötte a fejét, ahol nem vártuk. 

Éppen ezért ha a terrorszervezet bármely tagja Magyarország területére lép, a magyar hatóságok azonnal elfogják az illetőt. „Az energetikai létesítmények után a védelmi ipari gyáraknál is meg kellett erősítenünk a védelmet. A terrorfenyegetettség szintjét már a közel-keleti háború kirobbanását követően megemeltük, most ezt a megerősített készültséget fenntartjuk" – tette hozz Orbán Viktor, majd végül leszögezte, hogy

akármi is történik, Magyarország és a magyar családok biztonságát meg fogjuk védeni."

Mint ismert, tegnap súlyos incidens történt Csehországban: felgyújtottak egy olyan üzemet, amely az izraeli hadiiparhoz köthető. A hatóságok még a vizsgálatok megkezdése előtt sem zárták ki, hogy terrortámadás állhat a háttérben.

A beszámolók szerint a létesítmény kapcsolatban áll az izraeli Elbit Systems vállalattal, amely kulcsszerepet játszik az izraeli hadsereg fegyverellátásában. A kora hajnali órákban történt támadás során több épület is megsemmisült. A cseh rendőrség nyomozást indított, és közölte: terrortámadásra gyanakszik.

A támadásért egy magát „The Earthquake Faction”-nek nevező csoport vállalta a felelősséget. A Telegramon közzétett üzenetükben azt írták, hogy az üzem az izraeli fegyvergyártás egyik európai központja volt, és szerintük „szükséges lépéseket tesznek” az ilyen létesítmények ellen.

Az ügy súlyosságát jelzi, hogy Andrej Babis lemondta a CPAC Hungaryn való részvételét, annak ellenére, hogy már fél órára volt Budapesttől. 

 

