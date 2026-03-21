Terrorszervezetté nyilvánította a magyar kormány a cseh raktárépületet felgyújtó Izrael-ellenes csoportot

Nem sokkal a CPAC Hungary kezdete előtt Orbán Viktor videóüzenetben reagált a csehországi hírekre, miszerint tűz ütött ki az LPP Holding nevű védelmi vállalat egyik raktárában. A miniszterelnök „Csehországot ért terrorista támadásként" értékelte a történteket, és egyúttal támogatását és együttérzését fejezte ki Andrej Babis cseh miniszterelnöknek és a cseh embereknek.

Még az éjszaka folyamán egyeztettem a nemzetbiztonságért felelős vezetőinkkel, és a csehországi terrortámadásért felelős nemzetközi csoportot terrorszervezetté nyilvánítottuk

– jelentette ki a kormányfő. Döntését azzal indokolta, hogy a közel-keleti háborúval sajnos a terrorizmus olyan helyeken is felütötte a fejét, ahol nem vártuk.

Éppen ezért ha a terrorszervezet bármely tagja Magyarország területére lép, a magyar hatóságok azonnal elfogják az illetőt. „Az energetikai létesítmények után a védelmi ipari gyáraknál is meg kellett erősítenünk a védelmet. A terrorfenyegetettség szintjét már a közel-keleti háború kirobbanását követően megemeltük, most ezt a megerősített készültséget fenntartjuk" – tette hozz Orbán Viktor, majd végül leszögezte, hogy

akármi is történik, Magyarország és a magyar családok biztonságát meg fogjuk védeni."

Mint ismert, tegnap súlyos incidens történt Csehországban: felgyújtottak egy olyan üzemet, amely az izraeli hadiiparhoz köthető. A hatóságok még a vizsgálatok megkezdése előtt sem zárták ki, hogy terrortámadás állhat a háttérben.

A beszámolók szerint a létesítmény kapcsolatban áll az izraeli Elbit Systems vállalattal, amely kulcsszerepet játszik az izraeli hadsereg fegyverellátásában. A kora hajnali órákban történt támadás során több épület is megsemmisült. A cseh rendőrség nyomozást indított, és közölte: terrortámadásra gyanakszik.

A támadásért egy magát „The Earthquake Faction”-nek nevező csoport vállalta a felelősséget. A Telegramon közzétett üzenetükben azt írták, hogy az üzem az izraeli fegyvergyártás egyik európai központja volt, és szerintük „szükséges lépéseket tesznek” az ilyen létesítmények ellen.