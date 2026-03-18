Jogerős ítéletek bizonyítják: Nem működik a Tisza-cenzúra, szabad írni a Tisza-adóról

Immár két jogerős bírósági ítélet szerint is lehet írni a Tisza Párt kiszivárgott adóterveiről, de még nem zárult le minden eljárás az ügyben. A Tisza-adó néven elhíresült baloldali gazdasági program 1300 milliárd forintos megszorító csomagot tervez egy esetleges Tisza-kormány számára, amelyből juthat Ukrajna és a háború támogatására. Nem véletlenül szeretné mindezt titkolni a párt vezetése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt több médiumot is beperelt a Tisza-adó kiszivárgása és közlése miatt. A Magyar Nemzet és a Ripost ügyében a másodfokon eljáró bíróság a javukra döntött, azaz elutasította a felperes Tisza Párt keresetét, amelyet azért nyújtott be, mert sérelmezte, hogy a két médium közölte a párt adózással kapcsolatos terveit.

Tisza-adó
Magyar Péter és Tarr Zoltán tagadnák a kiszivárgott Tisza-adó létezését (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Van, aki még vár a jogerős ítéletre a Tisza-adó megjelentetésével kapcsolatos perekben

A Tisza kiszivárgott megszorító gazdasági csomagjáról elsőként az Index számolt be 2025. novemberében. A párt rendkívüli módon sérelmezte a gazdasági programjának közlését, így több pert is indított a témában. Az Index legutóbbi beszámolójában arról értesíti az olvasóit, hogy négy perben érintettek a ügyben, amelyek közül az egyiket megnyerték az elsőfokú ítélet szerint, majd a megismételt eljárásban elmarasztalták őket, jelenleg pedig a másik három peres eljárással együtt a fellebbezésük elbírálására várnak.

Mi is szerepel a Tisza-adó terveiben?

Az Origo is megírta korábban, hogy a Tisza Párt baloldali adótervekkel készül a kormányzásra, amelyről a hangzatos szolidaritási jelleget igyekeznek elhitetni a választókkal, de valójában a baloldali gazdaságpolitikára jellemző 1300 milliárd forintos megszorítócsomaggal „kedveskednének” az országnak. A Tisza-adó néven elhíresült csomag a következő elemekből áll:

  • többkulcsos adó bevezetése,
  • a családi és társasági adókedvezmények teljes eltörlése vagy radikális visszavágása,
  • a társasági és tőkejövedelmek progresszív adóztatása, amely a magán- és vállalati befektetésekre is új terheket rakna,
  • 32 százalékos, európai összevetésben is extrém magas általános forgalmi adó (áfa), kiegészülve az alkoholra és dohánytermékekre kivetett új különadókkal.

Mindezek külön-külön is jelentős többletterheket rónának az átlagkeresetű vagy az alatti jövedelemmel rendelkezőkre és a vállalkozásokra, együtt pedig tömegek életminőségét rontaná és veszélyeztetné a magyar nemzetgazdaság versenyképességét.

Ráadásul a Tiszát támogató brüsszeli és kijevi partnerek nyilatkozataiból kiderül, hogy az így beszedett összegek nem a hazai gazdasági fejlesztésekre és társadalmi programokra mennének, hanem Ukrajna és a háború támogatására.

A párt a kiszivárgott Tisza-adó terveit megpróbálta cenzúrázni a magyar sajtóban, amelynek indoklását Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke mondta el Etyeken, egy lakossági fórumon.

 

