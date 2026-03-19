A Tisza-csomag egyik szerzője szerint meg kell szüntetni a rezsicsökkenést

Támadja az Orbán-kormányt a béremelések miatt a megszorító Tisza-csomag egyik szerzője, Surányi György – írta az Ellenpont. A lap szerint Surányi álláspontja több ponton egybeesik a Tisza Párt programjával, amely adóemeléseket és megszorításokat is kilátásba helyez.
Választás 2026Tisza PártSurányi György

„Támadja az Orbán-kormányt a béremelések miatt a megszorító Tisza-csomag egyik szerzője, a volt jegybankelnök Surányi György” – írta az Ellenpont.

A cikk kitér rá, Surányi úgy véli, túl magas a minimálbér és az átlagbér, ezért nem indokolt a további béremelés, sőt szerinte inkább a gazdaságfejlesztési kiadások „drámai” csökkentésére lenne szükség. 

„Drámaian le kéne vinni a gazdaságfejlesztési kiadásokat” 

– fogalmazott.

Surányi kritizálta a rezsicsökkentést is, a 9 százalékos társasági adót és a tőkejövedelmek adómentességét, valamint az áfacsökkentést sem tartja működőképesnek. 

Amíg egykulcsos adó van, és egyre kevesebben fizetnek ilyet, amíg 9 százalékos a társasági adó, amíg korlátlan a tbsz számlán a tőkejövedelem adómentessége, amíg a rezsicsökkentést így csináljuk, addig azt gondolom, hogy az áfát nem lehet csökkenteni

– fogalmazott.

A cikk felhívja a figyelmet: Surányi gondolatai egybecsengnek az úgynevezett Tisza-csomag elképzeléseivel. Mint írják, Surányi György lehetett az egyik szerzője annak a 660 oldalas dokumentumnak, amely tavaly novemberben és decemberben nyilvánosságra került az Indexen. A csomag többek közt magában foglalja:

  • a személyi jövedelemadó emelést
  • a társasági adó emelést
  • a vagyonadót 
  • a társadalombiztosítási és nyugdíjrendszer szétverését, és azt kizárólag magánbiztosítók kezébe adását. 

 

