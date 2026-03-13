Hírlevél
Tisza Párt

Verekedés, láncfűrészes támadás, lövöldözés – egyre világosabb, hogy Tisza az erőszak pártja

43 perce
Olvasási idő: 6 perc
Egyre komolyabb méreteket ölt a tiszás gyűlöletkampány, amely Magyar Pétertől és a párt vezetőitől indult, majd fokozatosan begyűrűzött a tagsághoz. Láthatóan kezd kicsúszni az irányítás a Tisza vezetésének kezéből: olyan nyílt utcai támadásoknak és verbális agressziónak lehetünk tanúi, amelyekre korábban nem volt példa.
Tisza PártaktivistaVálasztás 2026Fidesz-KDNPerőszakRuszin-Szendi RomuluszMagyar Péter

Az első komolyabb incidens, amely szinte megalapozta a Tisza gyűlöletkampányát, tavaly szeptemberben történt Kötcsén, amikor Ruszin-Szendi Romulusz extábornok fellökte a Mandiner őt kérdező, munkáját végző riporterét. 

Ruszin-Szendi, a Tisza fő agresszora

A párt honvédelmi ügyekért felelős vezetőjének azonban nem ezt volt az egyetlen zűrös esete. Több lakossági fórumon fenyegetőzött azzal, hogy bizony 

viszket a tenyere.” 

Ezeken a lakossági fórumokon – ahogy később kiderült – rendszeresen fegyverrel az oldalán jelent meg, és számtalanszor hangoztatta a polgárháború lehetőségét.

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel ment a Tisza Párt egyik fórumára
Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán tartott előadást több tiszás fórumon is (Forrás: YouTube)

Szóváltásból tettlegesség

Nem csoda, hogy amikor a választási kampány ténylegesen beindult, többször is tettlegességig fajultak a dolgok. Az első komolyabb eset idén februárban történt, amikor megvertek egy fideszes aktivistát, aki számonkért egy a plakátrongálót a főváros VI. kerületében. A megtámadott fiatal férfi kórházba került, és az ügyben feljelentést tett.

Márciusban fegyver is dördült

Március elején Szentendrén fegyverrel lőttek a Fidesz egyik aktivistájára, a felháborító támadásra Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a  TV2 adásában.

Nincs könnyű dolgunk, mert mi egy szeretetközösség vagyunk, az ellenfelünk pedig egy gyűlöletközösséget épít Magyarországon. Mi azt szeretnénk, hogyha béke és nyugalom lenne Magyarországon, az ellenfeleink pedig provokálnak bennünket minden lehetséges helyszínen és eszközzel”

– kommentálta az esetet a miniszterelnök.

Láncfűrésszel szavaznának

Motorfűrésszel támadt rá egy aláírást gyűjtő aktivistára egy férfi a Fejér vármegyei Pettenden”

– erről már Tessely Zoltán fideszes országgyűlési képviselő számolt be. Kónya Mária, a megtámadott aktivista 

részletesen beszélt a láncfűrészes támadásról az Origónak adott interjúban.

Az interneten is árad a gyűlöletcunami

A napokban aztán minden eddiginél súlyosabb szintet lépett a magyar–ukrán diplomáciai feszültség: Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) korábbi tisztje és egykori parlamenti képviselő nyíltan megfenyegette Orbán Viktort és családját.

Orbán Viktornak és a családjának a megfenyegetése egészen elképesztően durva reakciókat váltott ki a Tisza Párt támogatóiból a balliberális média és Magyar Péter közösségi oldalainak a kommentszekcióiban.

Így árad a tiszás gyűlöletcunami, miután ukránok megfenyegették Orbán Viktort és családját

 

