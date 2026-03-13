Verekedés, láncfűrészes támadás, lövöldözés – egyre világosabb, hogy Tisza az erőszak pártja

Az első komolyabb incidens, amely szinte megalapozta a Tisza gyűlöletkampányát, tavaly szeptemberben történt Kötcsén, amikor Ruszin-Szendi Romulusz extábornok fellökte a Mandiner őt kérdező, munkáját végző riporterét.

Ruszin-Szendi, a Tisza fő agresszora

A párt honvédelmi ügyekért felelős vezetőjének azonban nem ezt volt az egyetlen zűrös esete. Több lakossági fórumon fenyegetőzött azzal, hogy bizony

viszket a tenyere.”

Ezeken a lakossági fórumokon – ahogy később kiderült – rendszeresen fegyverrel az oldalán jelent meg, és számtalanszor hangoztatta a polgárháború lehetőségét.

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán tartott előadást több tiszás fórumon is (Forrás: YouTube)

Szóváltásból tettlegesség

Nem csoda, hogy amikor a választási kampány ténylegesen beindult, többször is tettlegességig fajultak a dolgok. Az első komolyabb eset idén februárban történt, amikor megvertek egy fideszes aktivistát, aki számonkért egy a plakátrongálót a főváros VI. kerületében. A megtámadott fiatal férfi kórházba került, és az ügyben feljelentést tett.

Márciusban fegyver is dördült

Március elején Szentendrén fegyverrel lőttek a Fidesz egyik aktivistájára, a felháborító támadásra Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a TV2 adásában.

Nincs könnyű dolgunk, mert mi egy szeretetközösség vagyunk, az ellenfelünk pedig egy gyűlöletközösséget épít Magyarországon. Mi azt szeretnénk, hogyha béke és nyugalom lenne Magyarországon, az ellenfeleink pedig provokálnak bennünket minden lehetséges helyszínen és eszközzel”

– kommentálta az esetet a miniszterelnök.

Láncfűrésszel szavaznának

Motorfűrésszel támadt rá egy aláírást gyűjtő aktivistára egy férfi a Fejér vármegyei Pettenden”

– erről már Tessely Zoltán fideszes országgyűlési képviselő számolt be. Kónya Mária, a megtámadott aktivista

részletesen beszélt a láncfűrészes támadásról az Origónak adott interjúban.

Az interneten is árad a gyűlöletcunami

A napokban aztán minden eddiginél súlyosabb szintet lépett a magyar–ukrán diplomáciai feszültség: Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) korábbi tisztje és egykori parlamenti képviselő nyíltan megfenyegette Orbán Viktort és családját.