Ezen vérezhet el végleg Magyar Péter: összeállt a kép arról, mit és miért akar eltitkolni a Tisza

A megszorításokon bukhat el végleg Magyar Péter – erre lehet következtetni az elmúlt napok eseményeiből. A Tisza tagad, perel és fenyeget, csak hogy ne essen szó a kiszivárgott adóemelési elképzelésekről, miközben a kormányellenes sajtó minden adandó alkalmat megragad, hogy bizonygassa: Magyar Péteréknek semmi közük a tavaly kiszivárgott hatszáz oldalas megszorítócsomaghoz. Csakhogy a Magyar Nemzet cikksorozatot indított, melyben egymás mellé rendezte az árulkodó mondatok, ezek alapján pedig összeállt a kép, amit öt pontban mi is bemutatunk.
Nyilvános megszólalások, belső anyagok és a Tisza egyik volt vezetőjének a vallomása rajzolja ki a képet
1. pont: Titkolózni akartak a választásig
A történet kulcsszereplője Tarr Zoltán. A Tisza alelnöke már tavaly tavasszal arról beszélt, hogy a párt programját csak a kampány végén, és akkor is inkább általános formában ismertetik. Augusztusban, az elhíresült etyeki rendezvényen még egyértelműbben fogalmazott:
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” és „választást kell nyerni, utána mindent lehet.”
De nem volt az egyetlen első vonalas tiszás, aki erről beszélt. A párt honvédelmi szakértője, immár képviselő-jelöltje, Ruszin-Szendi Romulusz tavaly májusban Komáromban így fogalmazott:
Először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. (…) Most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.”
Tarr és Ruszin-Szendi szövegét a Tisza gazdaságfejlesztési első embere egészítette ki tavaly tavasszal. Dálnoki Áron egy óbudai rendezvényen azt mondta:
Teljesen egyetértek Péterrel, hogy nem szabad részleteket elárulni, mert képzeljétek el, mennyire szétkapnák.”
Kétsége ne legyen senkinek, hogy Dálnoki melyik Péterre gondolhatott. De ha nem lenne világos, idézünk Magyar Pétertől is. A Tisza vezetője politikai színre lépése után szinte rögtön arról beszélt:
Tehát úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz.”
2. pont: Kiderült, mit akartak eltitkolni
Magyar ebben az egyetlen mondatban el is árulta a lényeget. Gyorsan kiderült ugyanis, hogy a tiszások miért akartak titkolózni. Augusztus végén az Indexen kiszivárgott egy belső tiszás irat, amely három kulcsos személyi jövedelemadó bevezetését indítványozta a pártvezetésnek. A terv brutális adóemelést jelentene. Heteken belül kiderült, hogy ez csupán a jéghegy csúcsa. Az Index és a Világgazdaság november végétől kezdődően bemutatott egy Tisza Pártnak készült hatszáz oldalas megszorítócsomagot. Címe alapján a dokumentum egy tanulmánygyűjtemény a párt 2027 és 2035 közötti konvergenciaprogramjához. Számokkal, egységes koncepcióval, és hitelesítő aláírásokkal.
3. pont: Tagadás, fenyegetés, lebukás
Magyarék gyorsan működésbe léptek: tagadták, hogy övék a súlyos megszorítócsomag, pereket indítottak, miközben fenyegették a sajtót. Sikerrel persze nem jártak, a Magyar Nemzet a napokban – hasonlóan a Riposthoz – jogerősen nyert pert a Tisza-adó kapcsán a párttal szemben.
Január elejéig azonban a Tisza teljes fordulatszámon és minden lehetséges fórumon azt harsogta, hogy nem akarnak adót emelni. Gazdasági programja azonban továbbra sem volt, végül – nagy nehezen – február elejére ígérték átfogó elképzeléseik bejelentését.
Ez előtt azonban színre lépett a koronatanú: január végén interjút adott az Indexnek Csercsa Balázs, aki korábban a Tisza egyházügyi munkacsoportját vezette. Csercsa sok más mellett arról beszélt, hogy a Tisza a választás előtt népszerű elemeket tartalmazó gazdasági programot hirdet, ám hatalomra kerülve nem azt hajtaná végre. Pontosan ezt mondta:
A pártban látták, hogy ez a konvergencia-program nem lesz sikeres a kampányban. Ehelyett kellett egy olyan programot megalkotni, amelyet a kampányban fel lehet használni, amiben olyan elemek vannak, amelyek népszerűek. Ezzel megnyerjük a választást, és aztán végrehajtjuk a konvergencia-programot.”
A konvergencia-program pedig nem másra épül, mint arra a hatszáz oldalas csomagra, amely november végén került ki a sajtóhoz. Ezt is megmutatjuk, az érintett szövegrész a 23. perce után kezdődik:
Csercsa szavait csak megerősítette, hogy néhány nappal később, február elején Magyar Péter valóban olyan gazdasági programot jelentett be, amely megannyi népszerű ígéretet tartalmazott.
4. pont: A nyüzsgő szakértők
Januári interjújában Csercsa arról is beszélt, hogy számos szakértő dolgozott a Tiszának: volt, aki névvel vállalta a munkát, más csak egyfajta tanácsadóként a háttérből munkálkodott. Mindez utólag érthetővé teheti, miért jelent meg hirtelen közgazdászok valóságos serege Magyar Péterék körül. Többen közülük ráadásul a nyilvánossággal is közölték: programírásban vesznek részt.
– Katona Tamás régi szocialista államtitkár 2024 novemberében arról beszélt a HVG-nek, hogy a Pénzügykutató Zrt.-nél alternatív kormányprogramot írnak. Katona tagja annak a V21 nevű szervezetnek, amely már 2024 márciusában beállt Magyar mögé.
– Petschnig Mária Zita, mint a Pénzügykutató tudományos munkatársa 2024 decemberében egy videóinterjúban azt közölte: Magyar Péter közvetítője megkereste őket gazdasági kérdésekben. Petschnig az interjúban elmondta azt is, hogy gazdasági, nyugdíj- és más programot is írnak a Pénzügykutatóban. Petschnig az első tiszásként is emlegetett Kéri László felesége.
– Kéri nemrég arról beszélt, hogy 103 Tisza-szigetnél tartottak előadást. Kéri ugyan tagadta, hogy írna programot a Tiszának, azt ugyanakkor közölte, hogy tanulmányaik közvetítőkön keresztül bőven eljuthatnak a Tiszához.
– Bod Péter Ákos volt jegybankelnök – egy Tisza-szigetnél tartott előadásában – maga ismerte el, hogy egyeztetett a párt szakmai stábjával a többkulcsos adóról. Bod nagy támogatója a progresszív adónak.
– Surányi György, aki szintén vezette korábban a jegybankot, úgyszintén egy tiszás rendezvény vendégeként elárulta, hogy rendszeresen egyeztet a Tisza vezetőivel. Surányi eközben éppen a többkulcsos szja-ról magyarázott.
– Bojár Gábor volt SZDSZ-es nagyvállalkozó, aki pénzzel is támogatja a Tiszát, érvelt a többkulcsos szja és a vagyonadó bevezetése mellett is.
5. pont: Magyarral bízik a szakértőkben
A Tisza gazdasági programjának ügyében Magyar Péter jelentette ki, hogy szakkérdésekben a szakmai érvek döntenek, nem a politikaiak. Ezt a számára csúfos bukást jelentő Partizán-interjúban 2025 februárjában így fogalmazta meg:
Nem Magyar Péter fogja eldönteni. Dolgoznak a szakpolitikai munkacsoportjaink. Teljesen mindegy, hogy Magyar Péternek mi az álláspontja. Nem én döntöm el.”
Ez alapján pedig nagyon is elfordulhat, hogy a Tiszához dörgölőző közgazdászoknak döntő szavuk lesz gazdasági kérdésekben, ha Magyar Péterék netán tavasszal kormányra kerülnek. Azt pedig már elmondták, ők mit csinálnának.
– Darabokra cincálnák a nyugdíjrendszert, eltörölnék a Nők 40-et, visszavágnák az induló nyugdíjakat, miközben veszélybe kerülne a 13. és a 14. havi nyugdíj.
– Eltörölnék a többgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentességét.
– Többkulcsos szja-t vezetnének be.
– Vagyonadót akarnak.
– Csökkentenék a vállalkozások állami támogatását.