Ezen vérezhet el végleg Magyar Péter: összeállt a kép arról, mit és miért akar eltitkolni a Tisza

A megszorításokon bukhat el végleg Magyar Péter – erre lehet következtetni az elmúlt napok eseményeiből. A Tisza tagad, perel és fenyeget, csak hogy ne essen szó a kiszivárgott adóemelési elképzelésekről, miközben a kormányellenes sajtó minden adandó alkalmat megragad, hogy bizonygassa: Magyar Péteréknek semmi közük a tavaly kiszivárgott hatszáz oldalas megszorítócsomaghoz. Csakhogy a Magyar Nemzet cikksorozatot indított, melyben egymás mellé rendezte az árulkodó mondatok, ezek alapján pedig összeállt a kép, amit öt pontban mi is bemutatunk.

Magyar Péterről származhatott az az ötlet, hogy a Tisza a választásig ne mondja el, mit tervez, ha kormányra kerül. A párt vezető személyiségei, élükön Tarr Zoltánnal, tartották is magukat ehhez, olyannyira, hogy még a nyilvánossággal is közölték, hogy titkolózni fognak. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Nyilvános megszólalások, belső anyagok és a Tisza egyik volt vezetőjének a vallomása rajzolja ki a képet

1. pont: Titkolózni akartak a választásig

A történet kulcsszereplője Tarr Zoltán. A Tisza alelnöke már tavaly tavasszal arról beszélt, hogy a párt programját csak a kampány végén, és akkor is inkább általános formában ismertetik. Augusztusban, az elhíresült etyeki rendezvényen még egyértelműbben fogalmazott:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” és „választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

De nem volt az egyetlen első vonalas tiszás, aki erről beszélt. A párt honvédelmi szakértője, immár képviselő-jelöltje, Ruszin-Szendi Romulusz tavaly májusban Komáromban így fogalmazott:

Először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. (…) Most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.”

Tarr és Ruszin-Szendi szövegét a Tisza gazdaságfejlesztési első embere egészítette ki tavaly tavasszal. Dálnoki Áron egy óbudai rendezvényen azt mondta:

Teljesen egyetértek Péterrel, hogy nem szabad részleteket elárulni, mert képzeljétek el, mennyire szétkapnák.”

Kétsége ne legyen senkinek, hogy Dálnoki melyik Péterre gondolhatott. De ha nem lenne világos, idézünk Magyar Pétertől is. A Tisza vezetője politikai színre lépése után szinte rögtön arról beszélt:

Tehát úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz.”

2. pont: Kiderült, mit akartak eltitkolni

Magyar ebben az egyetlen mondatban el is árulta a lényeget. Gyorsan kiderült ugyanis, hogy a tiszások miért akartak titkolózni. Augusztus végén az Indexen kiszivárgott egy belső tiszás irat, amely három kulcsos személyi jövedelemadó bevezetését indítványozta a pártvezetésnek. A terv brutális adóemelést jelentene. Heteken belül kiderült, hogy ez csupán a jéghegy csúcsa. Az Index és a Világgazdaság november végétől kezdődően bemutatott egy Tisza Pártnak készült hatszáz oldalas megszorítócsomagot. Címe alapján a dokumentum egy tanulmánygyűjtemény a párt 2027 és 2035 közötti konvergenciaprogramjához. Számokkal, egységes koncepcióval, és hitelesítő aláírásokkal.