Élesedik a kampány: festékkel öntött le egy Fidesz-aktivistát egy tiszás plakátrongáló

A főváros XIV. kerületében, a Fogarasi úton szólt rá egy férfira a Fidesz aktivistája, hogy ne rongálja a párt választási plakátjait. A Magyar Péter által felheccelt elkövető erre leöntötte őt a kezében lévő festékkel. A megtámadott férfi fejlelentést tett a rendőrségen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter és a Tisza Párt folyamatos uszításának és gyűlöletkeltésének már több áldozata volt az idei választási kampányban. A hírekben szerepelt már megvert és földön rugdosott fideszes aktivista, letépett, megrongált plakátok tömege, az ajtón kopogtató aktivistára leadott lövés, és rengeteg verbális agresszió a tiszás gyűlöletkommandó részéről. A legutóbbi incidens Budapes XIV. kerületében, a Fogarasi út és a Kerepesi út kereszteződésénél történt.

Magyar Péter
Magyar Péter uszításának áldozata, akit a garázda tiszás plakátrongáló leöntött festékkel (forrás: Mandiner)

Magyar Péter uszításának áldozata feljelentést tett

Szilágyi Ákos fideszes aktivista arról számolt be a közösségi oldalán, hogy amikor a kormánypárt választási plakátjait megrongáló férfira rászólt, az nemes egyszerűséggel ráöntötte a kezébe lévő festéket a fejére és a ruhájára, majd elszaladt. A festékből a szemébe is jutott, így nem csak tetemes anyagi kár érte a megrongálódott ruházata miatt, hanem a testi épsége is veszélybe került.

Szilágyi Ákos ezért rendőrségi feljelentést tett az ellene elkövetett súlyos testi sértés, becsületsértés és garázdaság miatt. 

 

