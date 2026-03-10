A Tisza már a vereségét magyarázza a választási csalás narratívájával

Az Alapjogokért Központ elemzése szerint a Tisza Párt az elmúlt hónapokban felgyorsította a „választási csalásról” szóló narratíva építését.

Az Alapjogokért Központ szerint Magyar Péterék hónapok óta tudatosan építik a „választási csalásról” szóló narratívát az ellenzéki nyilvánosságban. A think tank úgy látja, ez a stratégia valójában arra szolgál, hogy a Tisza párt előre magyarázatot adjon egy esetleges választási vereségre. Fotó: Facebook / Alapjogokért Központ





A következő időszakban várhatóan tovább erősödik majd a „választási csalás” narratívája a Tisza Párt kommunikációjában

Magyar Péter tavaly szeptember óta tematizálja az ellenzéki nyilvánosságban a választások tisztaságát megkérdőjelező állításokat.

Az elemzés úgy fogalmaz: a háttérben az állhat, hogy az utóbbi időszak belpolitikai fejleményei kedvezőtlenül alakultak a Tisza Párt számára. Példaként említik, hogy kiszivárgott mintegy 200 ezer felhasználó adata a Tisza Világ alkalmazásból, valamint napvilágra került a párt állítólagos megszorításokat tartalmazó programja is.

A központ szerint több olyan ügy is napvilágot látott az elmúlt hónapokban, amelyek rontották a párt politikai pozícióját. Ezek között említik a rezsicsökkentés megszüntetésének lehetőségét felvető javaslatokat, az adóemelési terveket, valamint az energetikai kérdésekben képviselt álláspontot.

Az elemzés kitér arra is, hogy a Tisza Párt politikusai az Európai Parlamentben támogatták az energiaszankciókat, miközben – az Alapjogokért Központ szerint – nem foglaltak egyértelműen állást az Ukrajnából érkező olajszállítások körüli vitákban.

A szervezet szerint az elmúlt hetekben Magyar Péter több olyan kijelentést tett, amelyben különböző külföldi beavatkozásokról vagy biztonsági fenyegetésekről beszélt. Az elemzés ezek között említi az „alkotmányos puccsról”, „önmerényletről”, „berepülő drónokról” vagy „orosz kémekről” szóló állításokat.

A think tank szerint ezek a narratívák azt a célt szolgálhatják, hogy eltereljék a figyelmet más politikai ügyekről. Az elemzés példaként hozza fel azt az esetet is, amikor a magyar hatóságok a napokban egy ukrán pénzszállító konvojt állítottak meg, amelynek járműveiben mintegy 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak.

Az Alapjogokért Központ úgy értékeli, hogy a Tisza Párt kommunikációja egy jól ismert politikai stratégiát követ: azzal vádolni az ellenfelet, amit a vád megfogalmazója maga készül megtenni.