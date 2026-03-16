A Tisza ex-szakpolitikusa a náci karlendítésről: Vajon miért nem határolódott el Magyar Péter?

„A náci karlendítés, bármilyen kontextusban történik, elfogadhatatlan” – írta az Indexen megjelent véleménycikkében Csercsa Balázs történész, a Tisza Párt egykori egyházpolitikai munkacsoportjának vezetője. A szerző Tárkányi Zsolt ügyére reagálva azt írta: az ilyen gesztus minden esetben túlmegy a tolerancia határán, és szerinte aki ilyet tett, méltatlanná válik a közéleti szerepvállalásra. Írásában a Tisza Párt működését is bírálta, valamint egyértelmű állásfoglalást sürgetett Magyar Pétertől az ügyben.
„Legelsőként szögezzük le: a náci karlendítés, bármilyen kontextusban történik, elfogadhatatlan” – írta az Indexen megjelent véleménycikkében Csercsa Balázs történész, a Tisza Párt egykori egyházpolitikai munkacsoportjának vezetője.

Tárkányi Zsolt karlendítése Debrecenben (Forrás: Hetek)
Náci karlendítős fotó látott napvilágot a Tisza sajtófőnökéről

Mint ismert, hatalmas erkölcsi botrányba került Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke, miután karlendítős fotó került elő róla. A Tisza Párt megerősítette, hogy a nyilvánosságra került fényképen Tárkányi Zsolt látható, majd Magyar Péterék mosdatni kezdték képviselőjelöltjüket, mondván, szerintük nem náci karlendítésről van szó.

Csercsa Balázs Tárkányi Zsolt ügyére reagálva hangsúlyozta: a karlendítés a történelem ismeretében különösen súlyos cselekedet, amely szerinte minden esetben túlmutat azon a határon, amelyet a fiatal kori botlásokkal szembeni társadalmi tolerancia indokolhat. Csercsa úgy véli, ha valaki valaha ilyen gesztusra vetemedett, az méltatlanná válik a közéleti szerepvállalásra és a magyar polgárok képviseletére.

 

Magyar Pétertől egyértelmű választ várnának a náci karlendítésre

Írásában ugyanakkor a Tisza Párt működését is élesen bírálta. Szerinte a mozgalom eredeti erkölcsi alapja – amely az autokratikus módszerek elutasítására és egy igazságosabb ország ígéretére épült – mára meggyengült, mert a vezetés olyan szereplőket enged a belső körbe, akik szerinte nem felelnek meg ezeknek az elveknek. 

A tisza volt egyházpolitikai vezetője azt is kifogásolta, hogy miközben a közösség tagjai végzik a mozgalom mindennapi munkájának nagy részét, a döntéshozatalból kiszorulnak.

Csercsa Balázs külön kitért Magyar Péter reakciójára is. Úgy fogalmazott: a Tisza elnöke a dorogi fórumon nem adott érdemi választ arra a kérdésre, hogy miként viszonyul a botrányhoz, hanem szerinte kitérő, általános válaszokat adott. 

A szerző szerint a választók egyértelmű állásfoglalást várnának egy olyan politikustól, aki miniszterelnöki ambíciókkal lép fel.

A cikk végén Csercsa azt a következtetést vonja le, hogy szerinte a Tisza Párt vezetése mára eltávolodott azoktól az elvektől, amelyek miatt sokan kezdetben támogatni kezdték a mozgalmat, és úgy látja: a jelenlegi működés kérdéseket vet fel Magyar Péter alkalmasságával kapcsolatban is.

 

