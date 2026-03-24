Be kéne LSD-zni, igaz?”

Újabb felvétel, még durvább tartalom

Kedden újabb hanganyag került elő, amely tovább fokozta a botrányt. A felvételen Radnai Márk egy bulihangulatú jelenetről beszél, amelyben elhangzik:

Sötétítsük le azt az ablakot, kezdődhet a Los Angeles-i, soha nem ér véget a buli!”

Majd ezt követően egy nyers megjegyzés is hallható kábítószerrel kapcsolatban. A kiszivárgott részletek alapján a beszélgetés stílusa és tartalma sokak szerint nehezen összeegyeztethető egy országos politikai szereplő felelősségével.

Más szereplők is megszólalnak a felvételen

A hanganyagban feltűnik Hanzel Henrik vállalkozó is, aki a felvétel szerint arra utal, hogy a történteket akár rögzíthetik is. Erre reagálva Radnai Márk úgy fogalmaz, hogy „minden manipulálható kép”, ezzel relativizálva a lehetséges bizonyítékok jelentőségét. A beszélgetés végén egy ismeretlen hang rezignáltan csak annyit jegyez meg: „most már mindegy”, ami tovább erősíti azt az érzetet, hogy a szereplők tisztában lehettek a helyzet súlyosságával.